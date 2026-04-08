鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-08 23:00

Alphabet(GOOGL-US) 憑著 2015 年對馬斯克旗下 SpaceX 的精準投資，如今可望獲利 1000 億美元以上，Google 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 表示，人工智慧 (AI) 的爆發式成長，已為投資更多新創公司開啟大門。

皮查伊周二 (7 日) 說：「從 SpaceX 到 Anthropic 等案例來看，我認為隨著 AI 浪潮轉型，我們有更多機會能以良好的方式運用資金，而且正在付諸行動。」

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Google 長期以來透過早期創投部門 GV 與成長基金 CapitalG 參與新創投資，但考量到當前 AI 公司動輒需要數億、甚至數十億美元的資金，身為 Google 母公司的 Alphabet 正加入輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 的行列，繞過傳統創投模式，直接由資產負債表撥款，透過母公司的龐大現金儲備進行大規模投資。

Alphabet 最初於 2015 年投資 SpaceX，當時以約 120 億美元的估值投入 9 億美元，到了今年 2 月，SpaceX 與馬斯克的 xAI 合併後，整體估值達 1.25 兆美元。假設 Alphabet 持股至今未變，持有部位目前價值約 1000 億美元，而且未來數月內可能進一步攀升。

SpaceX 上周已祕密提交首次公開發行 (IPO) 申請文件，據悉該公司正尋求 1.75 兆美元的估值，屆時將創 IPO 紀錄。

Alphabet 另一項重點投資是 OpenAI 的競爭對手 Anthropic。該公司雖然在 AI 模型層級與 Google 競爭，但同時也是 Google 的合作夥伴，已承諾採購價值數十億美元的 Google TPU 與雲端基礎設施。

Google 在 2023 年向 Anthropic 投入 3 億美元，取得約 10% 股權，幾個月後再投入 20 億美元。在那之後，Anthropic 估值從數十億美元扶搖直上，在 2 月最新一輪融資當中，估值已攀升到 3800 億美元，而 Google 在這段期間仍持續加碼。

Google 對 Anthropic 的投資總額如今已超過 30 億美元，據悉持股比率達 14%。

皮查伊最新說法顯示，隨著 AI 投資收益累積，Google 可能尋求更多外部投資機會。他在談到投資策略時這麼說：「如果你看好投資資本回報率 (ROIC)，就會想投入每一分錢。」

皮查伊還談到 Alphabet 旗下的自動駕駛部門 Waymo。Waymo 在 2020 年完成首輪外部融資，募集 22.5 億美元，今年初再完成一輪 160 億美元的融資，估值達 1260 億美元，該輪融資由 Alphabet 與多位外部投資人共同參與。