鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-29 19:00

谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US)將在美股周三 (29 日) 盤後公佈今年第一季財報，市場普遍預期該公司將成為今年 AI 領域的主要贏家之一。

根據接受《彭博資訊》調查的分析師平均預期，Alphabet 第一季 EPS 預估為 2.62 美元，營收可望達到 1070 億美元，扣除流量獲取成本後的營收約 920 億美元。

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市場預估，谷歌雲端第一季營收將年增 50% 至 184 億美元，延續過去數季持續走高的成長動能。

此外，谷歌廣告業務營收料將年增 13.9% 至 762 億美元，YouTube 廣告營收估值為 99.6 億美元。

為支撐 AI 領域的激進擴張，分析師預期 Alphabet 本季資本支出將年增 111% 至 363.9 億美元。

就在財報發布前夕，Alphabet 還在今年 Google 雲端全球大會上推出 TPU 8t 和 TPU 8i 兩款全新 AI 晶片，並與 AI 新創公司 Anthropic 及博通達成合作，首批處理器將於 2027 年投入使用。