鉅亨網編譯陳韋廷
谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US)將在美股周三 (29 日) 盤後公佈今年第一季財報，市場普遍預期該公司將成為今年 AI 領域的主要贏家之一。
根據接受《彭博資訊》調查的分析師平均預期，Alphabet 第一季 EPS 預估為 2.62 美元，營收可望達到 1070 億美元，扣除流量獲取成本後的營收約 920 億美元。
財報發布前，Alphabet 股價表現極為搶眼，近半年累計上漲約 30%，不僅贏過亞馬遜 (AMZN-US)13% 的漲幅，更大幅優於微軟 (MSFT-US) 同期約兩成的跌幅。這一強勁漲勢主要得益於谷歌雲端業務的亮眼表現，以及 AI 模型 Gemini。
市場預估，谷歌雲端第一季營收將年增 50% 至 184 億美元，延續過去數季持續走高的成長動能。
此外，谷歌廣告業務營收料將年增 13.9% 至 762 億美元，YouTube 廣告營收估值為 99.6 億美元。
為支撐 AI 領域的激進擴張，分析師預期 Alphabet 本季資本支出將年增 111% 至 363.9 億美元。
就在財報發布前夕，Alphabet 還在今年 Google 雲端全球大會上推出 TPU 8t 和 TPU 8i 兩款全新 AI 晶片，並與 AI 新創公司 Anthropic 及博通達成合作，首批處理器將於 2027 年投入使用。
摩根士丹利分析師 Brian Nowak 表示，期待從管理階層獲取更多 TPU 策略細節，TPU 領域有望成為 Alphabet 明年的重要成長驅動力。
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