鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-29 09:30

《CNBC》周二 (28 日) 報導，自兩個月前對伊朗發動攻擊後，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 幾乎關閉，推升航空燃油價格大幅上漲。但目前航空公司高層表示，旅客仍持續搭機飛行，並逐漸承擔更高票價。

這波油價飆升正好發生在春假 (spring break) 前夕，侵蝕今年航空公司的獲利。但訂票數據顯示，消費者需求依然強勁，旅遊仍是優先支出項目。航空公司對即將到來的夏季旺季持樂觀看法，預期需求將延續至 8 月。不過，由於旅客通常不會太早預訂行程，年底需求仍存在不確定性。

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根據 Airlines Reporting Corp(ARC) 數據，3 月旅行社機票銷售額年增 12% 至 104 億美元，其中美國國內旅遊人次增加 5%，國際旅遊增加 1%。

ARC 於 4 月 16 日公布的數據顯示，美國國內經濟艙平均票價年增 21% 至 570 美元 (約新台幣 17,970 元)，高級座位票價則上漲 17% 至平均每趟 1,444 美元。

JetBlue Airways(JBLU-US) 執行長 Joanna Geraghty 周二在財報電話會議中表示，儘管票價上漲，「訂票需求仍具韌性，這是令人鼓舞的訊號。」

美國航空公司表示，伊朗戰爭今年已為業界增加超過 60 億美元成本，且仍在上升。

不過，JetBlue 與其他大型航空公司本月向華爾街表示，預期最遲在 2027 年初，甚至今年底前，可將航空燃油成本上漲轉嫁給消費者。航空公司同時透過削減運能來降低成本，也進一步推升票價。

JetBlue 周二預測第二季營收將年增最多 11%，儘管 Geraghty 將戰爭影響形容為 Covid 疫情以來最大逆風。

美國航空 (American Airlines)(AAL-US) 則於周四表示，預期第二季營收將成長 13.5% 至 16.5%。

美國航空執行長 Robert Isom 表示，「我們一向非常精準管理載客率，目前載客量與運能增加同步，這顯示收益表現正持續改善。」

相較之下，主打低價、以國內市場為主的航空公司表現較為吃力，因其高價座位選項較少。由 Frontier Airlines(ULCC-US) 與 Avelo Airlines 等組成的廉價航空協會 (AVA) 周一表示，正向川普政府尋求 25 億美元援助，以因應燃油成本飆升。

Frontier 預計下周向華爾街分析師說明全年展望，並可能面臨如何在票價較大型競爭對手更低情況下回收成本的質疑。

即使油價回落，航空燃油價格也不太可能立即下降，因其還包含煉油與運輸成本，反映時間通常較長。