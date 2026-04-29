鉅亨網編譯陳又嘉
《CNBC》周二 (28 日) 報導，自兩個月前對伊朗發動攻擊後，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 幾乎關閉，推升航空燃油價格大幅上漲。但目前航空公司高層表示，旅客仍持續搭機飛行，並逐漸承擔更高票價。
這波油價飆升正好發生在春假 (spring break) 前夕，侵蝕今年航空公司的獲利。但訂票數據顯示，消費者需求依然強勁，旅遊仍是優先支出項目。航空公司對即將到來的夏季旺季持樂觀看法，預期需求將延續至 8 月。不過，由於旅客通常不會太早預訂行程，年底需求仍存在不確定性。
根據 Airlines Reporting Corp(ARC) 數據，3 月旅行社機票銷售額年增 12% 至 104 億美元，其中美國國內旅遊人次增加 5%，國際旅遊增加 1%。
ARC 於 4 月 16 日公布的數據顯示，美國國內經濟艙平均票價年增 21% 至 570 美元 (約新台幣 17,970 元)，高級座位票價則上漲 17% 至平均每趟 1,444 美元。
JetBlue Airways(JBLU-US) 執行長 Joanna Geraghty 周二在財報電話會議中表示，儘管票價上漲，「訂票需求仍具韌性，這是令人鼓舞的訊號。」
美國航空公司表示，伊朗戰爭今年已為業界增加超過 60 億美元成本，且仍在上升。
不過，JetBlue 與其他大型航空公司本月向華爾街表示，預期最遲在 2027 年初，甚至今年底前，可將航空燃油成本上漲轉嫁給消費者。航空公司同時透過削減運能來降低成本，也進一步推升票價。
JetBlue 周二預測第二季營收將年增最多 11%，儘管 Geraghty 將戰爭影響形容為 Covid 疫情以來最大逆風。
美國航空 (American Airlines)(AAL-US) 則於周四表示，預期第二季營收將成長 13.5% 至 16.5%。
美國航空執行長 Robert Isom 表示，「我們一向非常精準管理載客率，目前載客量與運能增加同步，這顯示收益表現正持續改善。」
美國航空業兩大主要獲利來源——達美航空 (Delta Air Lines)(DAL-US) 與聯合航空 (United Airlines)(UAL-US) 也看好票價上漲前景，尤其在業者愈來愈依賴頭等艙或高級經濟艙等高價座位帶動成長的情況下。
相較之下，主打低價、以國內市場為主的航空公司表現較為吃力，因其高價座位選項較少。由 Frontier Airlines(ULCC-US) 與 Avelo Airlines 等組成的廉價航空協會 (AVA) 周一表示，正向川普政府尋求 25 億美元援助，以因應燃油成本飆升。
Frontier 預計下周向華爾街分析師說明全年展望，並可能面臨如何在票價較大型競爭對手更低情況下回收成本的質疑。
即使油價回落，航空燃油價格也不太可能立即下降，因其還包含煉油與運輸成本，反映時間通常較長。
瑞銀分析師 Atul Maheswari 指出，「尤其是自疫情以來，機票價格漲幅仍低於整體通膨，票價仍有上漲並維持高檔的空間。」他表示，若航空燃油價格回落，2027 年航空業的獲利與利潤率有望顯著提升，但前提是需求必須維持穩定，才能支撐票價。
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