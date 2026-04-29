鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-29 12:10

《MarketWatch》報導，阿拉伯聯合大公國周二 (28 日) 突然宣布退出石油輸出國組織 (Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC)，正值全球面臨中東石油生產與運輸的歷史性衝擊之際。

阿聯退出OPEC下一步怎麼走？增產仍須謹慎(圖：Shutterstock)

然而，阿聯與 OPEC 之間的緊張關係其實已醞釀一段時間。此退出決定對阿聯而言並不意外，在伊朗戰爭爆發前，該國約占 OPEC 產量的 12%。不過，即使退出後，阿聯在增加原油供應時仍需保持謹慎。

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阿聯未來或能更自由、快速地向全球市場釋放更多供應，有助壓低油價，這對消費者而言可能是利多，也符合美國總統川普一貫立場。但若供應過多，恐在全球需求預期放緩之際壓縮收入。反之供應過少，則可能推高油價並進一步抑制需求。

這些兩難問題，正是 OPEC 自 1960 年成立以來試圖解決的核心。

Raymond James 投資策略分析師 Pavel Molchanov 表示，「OPEC 實力轉弱，長期而言意味著油價將呈下行趨勢。」但他也指出，成員國並不希望油價長期維持在每桶 100 美元以上，因為這可能大幅推升全球電動車採用，對產油國不利。

Zaye Capital Markets 投資長 Naeem Aslam 則形容阿聯退出為一場「經過計算的越獄」，並認為目前市場過度解讀荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 危機導致聯盟瓦解的風險。

Aslam 指出，阿聯的策略是利用波斯灣危機擺脫 OPEC 的「束縛」，並依自身節奏釋放剩餘產能。

阿聯能源部表示，5 月 1 日正式退出後，該國將提升因應市場變化的靈活性，同時仍以市場穩定為目標。

阿聯自 1967 年加入 OPEC，創始成員包括伊朗、伊拉克、科威特、沙烏地阿拉伯與委內瑞拉。

Aslam 表示，「這不是反抗，而是承認一個大家心知肚明的現實——在無人機攻擊、油輪改道與 AI 驅動需求激增的時代，OPEC 的配額制度已顯過時。阿聯如今成為更靈活的主權交易者，是其他國家所嚮往的模式。」

阿聯過去也曾與 OPEC 出現分歧。2021 年該國曾成功爭取提高產量配額，當年 OPEC 會議一度取消，但數日後仍達成產量協議。

Marex 分析師 Edward Meir 指出，阿聯多年來一直為爭取更高出口配額而積極遊說，並長期與沙烏地阿拉伯存在分歧。

Meir 表示，伊朗衝突可能成為導火線，使阿聯更希望在擴大出口方面擁有更高自主性。由於該國需重建受損經濟，不願再受 OPEC 限制。

阿聯退出 OPEC，以及包含俄羅斯等產油國的擴大聯盟 OPEC+，其最終影響可能對全球石油市場帶來長期變化。

首先，2 月 28 日爆發的伊朗戰爭，已對中東原油生產以及經由全球最重要海運石油咽喉之一的運輸造成干擾，這些問題仍有待解決。

周二有報導指出，美國總統川普對伊朗提出的停戰方案不滿，推升油價走高。6 月布蘭特原油 (Brent) 期貨收於每桶 111.26 美元，上漲 2.8%。6 月交割的西德州原油 (WTI) 收於 99.93 美元，上漲 3.7%。

Exness 顧問、金融市場策略師 Maria Agustina Patti 表示，由於荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 仍處於封鎖狀態，阿聯退出 OPEC 在短期內的影響可能有限。

儘管如此，她指出，若產能提升，長期而言可望「逐步緩解當前局勢對全球經濟的衝擊」，同時也有助阿聯擴大市占率。

但對 OPEC 而言則是壞消息。Patti 表示，阿聯退出可能削弱該組織對油市的影響力，若大量供應進入市場，「長期將對原油價格形成壓力」。

在 OPEC 體系下，阿聯在伊朗戰爭爆發前的 2 月日產量約為 364 萬桶。國際能源署 (IEA) 估計，其有效剩餘產能約為每日 64 萬桶。

阿聯國營石油公司阿布達比國家石油公司 (ADNOC) 計劃在 2027 年前將產能提升至每日 500 萬桶，高於 2023 年的約 400 萬桶。