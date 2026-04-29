美國紀念建國250周年 將發行川普肖像限量版護照
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
美國國務院周二（28 日）表示，將發行印有川普總統肖像的限量版護照，作為美國建國 250 周年紀念活動的一部分。
新版護照將在內頁加入川普肖像及《獨立宣言》圖案，並配有其簽名，同時保留現有安全防偽設計。美國國務院表示，該護照為「特別設計版本」，限量發行。
此外，白宮新聞秘書卡羅琳 · 萊維特曾在本月 15 日表示，川普與內政部將提交美版「凱旋門」的規劃方案，以慶祝美國建國 250 周年。
萊維特說，該建築擬高 250 英尺，選址於華盛頓特區波托馬克河上的哥倫比亞島紀念環島區域，將由國家公園管理局管理。項目計劃有藝術雕塑與歷史展示內容，以呈現美國 250 年來的發展與成就。
她表示，該項目計劃於今年啟動興建，並作為獨立日及建國 250 周年系列慶祝活動的一部分，未來還會公布更多安排。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美財政部禁個人或實體向伊朗支付「荷姆茲海峽通行費」
- 《時代雜誌》：伊朗戰爭逼近關鍵60天期限 民主黨擬「提告川普」
- 〈貴金屬盤後〉阿聯退出OPEC、Fed將公布決議 金價逼近四周低點
- 不用繳過路費！日本超級油輪戰後首度通過荷姆茲海峽
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇