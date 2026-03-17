鉅亨網編譯許家華
阿拉伯聯合大公國 (UAE) 一名高級官員表示，在伊朗幾乎關閉荷姆茲海峽、導致全球能源與航運安全風險升高之際，UAE 可能加入由美國主導的海上安全行動，以確保該重要航道的航運安全。不過相關計畫仍在討論階段，目前尚未達成正式協議。
UAE 總統外交顧問安瓦爾・加爾加什 (Anwar Gargash) 週二 (17 日) 在美國智庫外交關係協會舉辦的線上活動中表示，亞洲、中東與歐洲等「大型國家」都應對維持全球貿易與能源流通負起責任。他指出：「這件事符合所有人的利益，每個人都應承擔責任。」
在美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，伊朗採取報復措施，透過無人機、飛彈與水雷等方式大幅限制油輪通行，使荷姆茲海峽航運幾乎中斷。這條位於伊朗與阿曼之間、通往波斯灣入口的狹窄海峽，是全球最重要的能源運輸通道之一。
統計顯示，全球約 20% 的石油與液化天然氣日常供應量需經由荷姆茲海峽運輸，如今航道受阻，引發市場對全球能源供應衝擊的憂慮。
荷姆茲海峽對 UAE 經濟尤其重要。該國不僅是主要石油出口國，同時也是區域重要的貿易與航運樞紐。加爾加什指出，伊朗曾多次攻擊位於波斯灣外、負責石油出口裝載的 UAE 港口設施。
他表示，在伊朗與美國就核計畫談判破裂後，外界原本預期伊朗可能對區域目標發動「有限度攻擊」，但目前實際發生的行動規模遠超預期，幾乎可形容為「全力出擊」。
美國與以色列是在 2 月 28 日對伊朗發動攻擊，當時華府與德黑蘭仍在嘗試達成新的核協議。伊朗隨後展開反擊，向以色列與中東地區的美軍基地發射飛彈與無人機，同時攻擊波斯灣地區的機場、港口與住宅大樓。
戰事至今已進入第 18 天，造成逾 2000 人死亡，死者多集中在伊朗與黎巴嫩，但以色列、伊拉克與波斯灣多國也出現傷亡，其中 UAE 已有 6 人喪生。
加爾加什指出，在整個衝突期間，UAE 遭到伊朗攻擊的次數甚至多於區域內其他國家，包括以色列。德黑蘭曾指控 UAE 領土被用來發動對伊朗的攻擊，但阿布達比政府已否認相關說法。
UAE 長期與伊朗保持密切貿易關係，儘管兩國政治關係時有緊張。不過自戰爭爆發以來，雙邊關係已明顯惡化。加爾加什表示，目前 UAE 並未與伊朗進行「積極的」外交接觸。
他指出，未來一旦戰爭結束，區域必須建立一項新的安全安排，確保伊朗無法透過核武、飛彈或無人機計畫威脅整個中東地區安全。他說：「解決方案必須確保本區域不再生活在伊朗核計畫、飛彈或無人機計畫的威脅之下。」
加爾加什並未批評美國或以色列發動攻擊的決定。他認為，伊朗對波斯灣國家的持續攻擊，最終可能反而強化以色列與阿拉伯國家的關係。
UAE 與巴林已在 2020 年與以色列建立正式外交關係，其他波斯灣國家如卡達則維持往來，但尚未建立正式外交關係。
加爾加什表示，伊朗對區域的攻擊行動也可能進一步強化美國在中東的戰略角色與影響力。
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