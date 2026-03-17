鉅亨網編譯許家華 2026-03-18 04:32

阿拉伯聯合大公國 (UAE) 一名高級官員表示，在伊朗幾乎關閉荷姆茲海峽、導致全球能源與航運安全風險升高之際，UAE 可能加入由美國主導的海上安全行動，以確保該重要航道的航運安全。不過相關計畫仍在討論階段，目前尚未達成正式協議。

UAE 總統外交顧問安瓦爾・加爾加什 (Anwar Gargash) 週二 (17 日) 在美國智庫外交關係協會舉辦的線上活動中表示，亞洲、中東與歐洲等「大型國家」都應對維持全球貿易與能源流通負起責任。他指出：「這件事符合所有人的利益，每個人都應承擔責任。」

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在美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，伊朗採取報復措施，透過無人機、飛彈與水雷等方式大幅限制油輪通行，使荷姆茲海峽航運幾乎中斷。這條位於伊朗與阿曼之間、通往波斯灣入口的狹窄海峽，是全球最重要的能源運輸通道之一。

統計顯示，全球約 20% 的石油與液化天然氣日常供應量需經由荷姆茲海峽運輸，如今航道受阻，引發市場對全球能源供應衝擊的憂慮。

荷姆茲海峽對 UAE 經濟尤其重要。該國不僅是主要石油出口國，同時也是區域重要的貿易與航運樞紐。加爾加什指出，伊朗曾多次攻擊位於波斯灣外、負責石油出口裝載的 UAE 港口設施。

他表示，在伊朗與美國就核計畫談判破裂後，外界原本預期伊朗可能對區域目標發動「有限度攻擊」，但目前實際發生的行動規模遠超預期，幾乎可形容為「全力出擊」。

美國與以色列是在 2 月 28 日對伊朗發動攻擊，當時華府與德黑蘭仍在嘗試達成新的核協議。伊朗隨後展開反擊，向以色列與中東地區的美軍基地發射飛彈與無人機，同時攻擊波斯灣地區的機場、港口與住宅大樓。

戰事至今已進入第 18 天，造成逾 2000 人死亡，死者多集中在伊朗與黎巴嫩，但以色列、伊拉克與波斯灣多國也出現傷亡，其中 UAE 已有 6 人喪生。

加爾加什指出，在整個衝突期間，UAE 遭到伊朗攻擊的次數甚至多於區域內其他國家，包括以色列。德黑蘭曾指控 UAE 領土被用來發動對伊朗的攻擊，但阿布達比政府已否認相關說法。

UAE 長期與伊朗保持密切貿易關係，儘管兩國政治關係時有緊張。不過自戰爭爆發以來，雙邊關係已明顯惡化。加爾加什表示，目前 UAE 並未與伊朗進行「積極的」外交接觸。

他指出，未來一旦戰爭結束，區域必須建立一項新的安全安排，確保伊朗無法透過核武、飛彈或無人機計畫威脅整個中東地區安全。他說：「解決方案必須確保本區域不再生活在伊朗核計畫、飛彈或無人機計畫的威脅之下。」

加爾加什並未批評美國或以色列發動攻擊的決定。他認為，伊朗對波斯灣國家的持續攻擊，最終可能反而強化以色列與阿拉伯國家的關係。

UAE 與巴林已在 2020 年與以色列建立正式外交關係，其他波斯灣國家如卡達則維持往來，但尚未建立正式外交關係。