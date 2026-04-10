鉅亨網新聞中心 2026-04-10 14:20

隨著荷姆茲海峽航運幾近停擺、全球油價因戰事劇烈波動，阿拉伯聯合大公國 (UAE) 正主導推動組建多國海軍特遣部隊，計畫重啟這條承載全球約 20% 油氣供應的關鍵航道。消息人士透露，UAE 已向美國及多個西方盟友表態，將部署本國海軍力量參與行動，並積極遊說擴大國際聯盟規模，以確保商船安全通行。

知情人士指出，UAE 此次行動核心在於建立一支「儘可能廣泛的國際力量」，並強調「這不是與伊朗開戰，而是伊朗對全球經濟發動衝擊，各國需共同回應」。同時，UAE 正聯合巴林推動聯合國安理會決議，試圖為未來特遣部隊提供合法授權，但俄羅斯與中國可能持反對立場。

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UAE 擁有規模相對精簡但高度現代化的海軍力量，現正準備投入海峽前線。其構想中的「荷姆茲安全部隊」將負責護航商船、抵禦潛在攻擊並恢復航道運作，以避免油價持續高漲及區域供應鏈受阻。本週，UAE 工業暨先進技術部長、同時為阿布達比國家石油公司執行長的 Sultan Al Jaber 在華盛頓與 JD Vance 會晤時表示，「伊朗挾持了荷姆茲海峽，每個國家都在支付代價，從加油站到日常消費無一倖免」。

然而，海灣國家對此計畫反應分歧。目前僅巴林明確支持，UAE 仍在爭取沙烏地阿拉伯等國加入。消息人士指出，UAE 軍方願意全面參與任何多國行動，但其他國家態度審慎。上週僅 UAE 與巴林與西方國家發布聯合聲明，譴責伊朗攻擊商船與實質封鎖海峽，其餘國家雖表達不滿，仍未形成一致立場。

區域內部分歧背後反映各國利益考量。阿曼受封鎖影響相對有限，並公開反對軍事升級，僅表示將推動航道安全，但未承諾加入聯盟。沙烏地阿拉伯則陷入兩難，一方面希望外部壓力削弱伊朗，另一方面亦擔憂衝突失控及美方政策變動帶來長期安全風險。卡達則因近期外交斡旋受挫，對局勢發展與美方立場持更保留態度。科威特學者指出，Donald Trump 政府過去多次以談判為名最終導向衝突，使區域國家對所謂「和談」信號保持警惕。

在海上通道受阻背景下，部分國家正加速推動替代方案。區域官員透露，相關國家將擴大管線與鐵路建設，計畫將油氣經由陸路輸送至阿曼或地中海沿岸，作為繞過海峽的備援路徑。雖然此類方案無法完全取代海運能力，但可在極端情況下降低風險，削弱封鎖帶來的衝擊。

另一方面，市場對美方政策走向仍存疑慮。外媒指出，在美以伊衝突持續近一個月後，川普釋出和談訊號並傳出 15 項停火條件，但沙烏地阿拉伯與 UAE 私下遊說美方持續施壓，直至伊朗威脅降低。儘管如此，相關國家在公開場合仍否認支持延長戰事。