鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-28 20:07

國科會為落實「人工智慧之島」，推動「大南方新矽谷推動方案」已具初步成果，國科會主委吳誠文今 (28) 日表示，目前全光網路 (APN) 所需之矽光子晶圓製造及光學共封裝 (CPO) 技術，台灣已具備產業基礎，可與歐美日各國技術與產業實力做互補性的整合。

國科會今日於台南沙崙舉辦「主權 AI - 台日全光網路智慧城市應用發布會」暨「第一屆 AI Impact：智慧城市與大南方成果展示」，透過趨勢論壇、產品與解決方案成果展示及商務媒合、智慧生活創新應用成果展推廣。

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副總統蕭美琴致詞時表示，全光網路通訊具備大容量、低延遲與節能潛力，將成為關鍵技術，台灣在全光網路通訊領域下，跟日本雙方不只技術的優勢互補，更可共同打造下一個世代的智慧應用以及產業生態系，攜手開拓未來的國際市場，以台南沙崙為核心，串聯南部產業聚落，打造國家級 AI 發展布局，也是推動「AI 新十大建設」的終極目標。

吳誠文則指出，全光網路與主權 AI 發展密切相關，台、日的電信及網路通訊設備業者已逐步形成合作團隊，國科會除持續推動雲端算力中心建設，並結合民間產業發展算力聯盟外，亦同步規劃於南部地區建置全光網路，作為智慧城市與 AI 應用的示範場域。

吳誠文強調，未來矽光子產業鏈市場將涵蓋資料中心、邊緣運算系統、機器人、自主移動載具等多元應用領域，全面串聯產業能量，將帶動台灣與國際夥伴在 AI 及各種衍生的創新應用領域穩健邁進。