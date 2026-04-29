蕭美琴：台灣獲歐盟認可輸原料藥 促進台歐深化共推全球公衛發展

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-29 13:55

副總統蕭美琴今 (29) 日為「2026 年台歐健康論壇」致詞時表示，建立醫療體系的「戰略韌性」已成為國安重要基石，台灣已獲得歐盟認可列入輸歐原料藥 (API) 第三國，並成為「國際藥政主管機關聯盟」(ICMRA) 準會員，也證明台灣是全球醫療社群的可靠夥伴。

副總統蕭美琴。(鉅亨網資料照)

蕭美琴今日以錄影方式為論壇致詞，強調在以醫療體系建立「戰略韌性」，已成為台灣國家安全的基石之一，歐洲擁有領先全球的藥品研發能力，台灣則位處資通訊 (ICT) 與醫療創新領域前沿，透過雙方的夥伴關係，正攜手成為全球公共衛生第一線的良善力量。

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蕭美琴指出，台灣正致力實現「健康台灣」的願景，除了成立百億癌症新藥基金及強化慢性病照護外，也啟動「國家藥物韌性整備計畫」，此項倡議旨在強化供應鏈安全，也同時促進產業的全面升級。