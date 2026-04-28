鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-28 12:36

根據財政部最新統計，2026 年第一季台灣出口金額達 1957.4 億美元，年增 51.1%，創下歷史單季新高，主因是 3 月出口達 801.8 億美元。中華徵信所（CRIF）分析指出，出口動能高度集中於電子零組件與資通視聽產品，尤其 AI 需求推動資通類成長 102.1%。儘管國際貨幣基金組織（IMF）調降全球經濟成長率，且美伊局勢不穩，但 CRIF 對電子業下半年表現樂觀，預期全年出口總額最高可望觸及 8606 億美元。

CRIF 指出，2026 年第一季出口表現強勁，1 月與 3 月兩度創下單月歷史紀錄，即使是相對較低的 2 月出口金額 498 億美元，也創下歷年 2 月的最高紀錄。然而，出口成長呈現明顯的產業不均，塑橡膠、紡織、紙製品及運輸工具類仍處於衰退，機械與電機產品成長低於 20%，而化學品、基本金屬與精密儀器成長更低於 5%。出口大幅成長的動能主要來自半導體為主的電子零組件，以及資通與視聽產品，受惠於 AI 產業帶動，電子零組件第一季出口達 655.8 億美元，年增 42.7%；資通與視聽產品出口更達 879.5 億美元，較 2025 年同期翻倍成長 102.1%。

‌



第一季出口金額 1957.4 億美元的表現遠超預期，相較於行政院主計總處原先預測的 1509.2 億美元，實際值高出 448.2 億美元。主計總處原先預測全年出口為 6644.1 億美元，並預測第二季至第四季將逐季成長。隨著第一季表現破表，保守估計今年出口總額將首度突破 7000 億美元大關，上看 7093 億美元。

面對美伊衝突為全球經濟增添不確定性，且 IMF 將全球經濟成長率由 3.3% 下修至 2.8%，評估全球貿易成長可能放緩，CRIF 認為台灣出口動能集中於 AI 需求旺盛的資通與電子產品，受地緣政治因素影響較小。

CRIF 分析，半導體、電腦週邊及電子零組件業第一季合併營收達 8 兆 1904 億元，年增 36%。在電子產業旺季尚未到來、備料需求提前的情況下，5、6 月將淡季不淡，第三季可望強勁成長。