OpenAI最大危機來臨？馬斯克對決奧特曼開審 恐動搖IPO計畫

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-28 16:40

歷經數年法律纏訟，科技圈最受矚目的商業訴訟案本週終於在北加州聯邦法院正式開審。億萬富翁馬斯克與人工智慧（AI）龍頭企業 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）的恩怨情仇即將攤在眾人眼前，而此案的裁決結果，可能從根本上動搖正籌備年底上市的 OpenAI。

馬斯克對決OpenAI開審。(圖：Shutterstock)

根據《麻省理工科技評論》報導，馬斯克與奧特曼同為 OpenAI 的共同創辦人。2015 年，馬斯克以 3,800 萬美元巨額捐款支持這家非營利機構成立，彼時公司承諾開發開源 AI 技術、造福全人類，不受商業利益驅動。

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然而，隨著 AI 競賽日趨激烈，OpenAI 逐漸認為非營利架構難以籌集足夠資金，遂陸續引入營利性子公司。馬斯克在一場激烈的權力鬥爭後於 2018 年出走，雙方關係自此決裂。

馬斯克在訴狀中指控，奧特曼與 OpenAI 總裁布羅克曼（Greg Brockman）起初以「永守非營利使命」為由獲取他的資金支持，卻在他毫不知情的情況下，悄然推進公司轉型為營利實體，構成詐欺。

對此，OpenAI 方面則反駁稱，馬斯克當年其實同意公司需要營利性架構，甚至有意親自出任該營利實體的執行長。

馬斯克向 OpenAI 及其主要金主微軟 (MSFT-US) 提出高達 1,340 億美元的損害賠償，並要求法院罷免奧特曼與布羅克曼的職務、恢復 OpenAI 的非營利性質。值得注意的是，他要求將所有賠償金悉數歸還給 OpenAI 的非營利實體，而非流入個人口袋。

本案將由九名陪審員做出不具法律約束力的諮詢性裁決，供法官作為最終判決的參考依據。

此外，馬斯克、奧特曼、布羅克曼三人均將親自出庭作證，OpenAI 前首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever）、前技術長穆拉蒂（Mira Murati），以及微軟執行長納德拉（Satya Nadella）也預計亦將出席。

外界預期，一批涉及 OpenAI 創立與發展過程的內部簡訊、私人日記與幕後算計，將在庭審中一一曝光。

馬斯克控訴 OpenAI 法律爭議多 專家質疑訴訟基礎

然而，法律學界對此案本身即存有諸多疑慮。西北大學非營利法教授 Jill Horwitz 直言，馬斯克是否具備提起本案訴訟的資格，就已令人費解。

他指出：「通常維護慈善宗旨是總檢察長的職責，馬斯克僅憑昔日捐款者或董事身份就能提告，實在難以理解。」

事實上，加州與特拉華州總檢察長已於 2025 年 10 月與 OpenAI 達成協議，在一系列附加條件下批准公司的新營利架構，包括在非營利實體下設立安全委員會，監督營利性子公司的相關決策。

加州總檢察長更明確拒絕加入馬斯克的訴訟，表示看不出此舉如何服務於公共利益。

UCLA 法學院慈善與非營利項目主任 Rose Chan Loui 則指出，馬斯克應該要證明 OpenAI 與總檢察長達成的協議中存在哪些不足。

此外，她也點出案件在法律適用上的根本缺陷：「OpenAI 是一家公司，不是信託，理應適用慈善非營利組織法，而非信託法。」

馬斯克、OpenAI 訴訟牽動 AI 競賽格局

儘管法律層面爭議不斷，此案的政治與商業效應卻不可小覷。

估值逾 8,500 億美元的 OpenAI 已在公開文件中將本案列為潛在營運風險；一旦馬斯克的任何訴求獲法院支持，都可能在衝刺 IPO 的關鍵時刻重創公司。

反觀馬斯克陣營，其旗下 AI 公司 xAI 預計最早於 6 月跟隨 SpaceX 上市，合計估值高達 1.25 兆美元。若馬斯克勝訴，將在如日中天的 AI 競賽中取得壓倒性的競爭優勢。