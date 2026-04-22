消耗巨大！美軍彈藥庫存告急 多型飛彈消耗過半補充需數年

鉅亨網新聞中心 2026-04-23 05:40

在對伊朗軍事行動持續消耗下，美軍關鍵彈藥庫存正快速下降。美國國防部與戰略與國際問題研究中心 (CSIS) 評估指出，多項核心武器庫存已消耗約一半，且補充速度有限，恐需數年時間才能填補缺口，對美軍戰備構成壓力。

（圖：Shutterstock)

根據美國有線電視新聞網報導，相關評估顯示，美國部分關鍵彈藥儲備已降至「危險水準」。在過去逾七週的對伊戰事中，美軍精確打擊飛彈庫存至少消耗 45%；「薩德」反導系統與「愛國者」防空系統庫存均已減少約一半；遠程打擊主力「戰斧」巡弋飛彈庫存消耗約 30%；「聯合防區外空地飛彈」(JASSM) 消耗超過 20%；「標準 - 3」與「標準 - 6」飛彈亦各減少約 20%。

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報導指出，早在美國可能對伊朗動武前，參謀長聯席會議主席丹 · 凱恩即曾警告彈藥庫存問題。隨著戰事推進，五角大廈正準備向國會申請追加預算，以補充快速消耗的武器。不過知情人士透露，多數關鍵彈藥的生產週期長，補庫時間可能需 1 至 6 年，短期內難以恢復。

前美國國防情報局官員哈里森 · 曼直言，美國並未為與伊朗的衝突做好充分準備，並批評部分主張開戰的政治人物與專家「脫離現實」。他指出，部分先進裝備在實戰中的表現亦引發質疑，例如 F-35 閃電 II 戰鬥機在戰場上並非完全不可偵測，另如福特級航空母艦亦暴露出後勤與運作問題。

分析亦指出，中東地區無人機威脅已存在逾十年，從敘利亞內戰到近期衝突皆可見其影響，但美方在低成本反制技術上的投資仍顯不足。相較之下，伊朗在無人機領域持續發展，而烏克蘭則以低成本方式應對相關威脅，形成對比。

為應對彈藥短缺問題，美國國防部計劃投入超過 300 億美元，用於增購飛彈攔截器及其他關鍵彈藥，其中需求最為迫切的包括「愛國者」與「薩德」系統。前者主要負責攔截短程彈道飛彈及有人駕駛飛機，後者則用於攔截中程彈道飛彈。此外，該筆預算亦將用於採購陸軍「遠程精確打擊飛彈」與「中程能力飛彈系統」。