鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-28 19:13

面對超高齡社會挑戰，衛福部與內政部、國家住宅及都市更新中心及桃園市政府合作，於桃園八德推動全台首例結合社會住宅與平價住宿式長照機構的建案「白鷺安居」。衛福部投入 12 億元專款，規劃興建獨棟綜合式長照機構，預計提供住宿式 200 床、小規模多機能服務 60 人及團體家屋 36 人標誌長照 3.0 與社會住宅正式合體，透過衛福部出資、住都中心興建、地方政府營運的模式，有效突破過去長照用地取得不易的瓶頸，並串聯周邊醫療網絡，落實健康台灣願景。

為因應超高齡社會帶來的長照需求，並貫徹行政院強調的「健康台灣」施政願景，衛生福利部自 2026 年起積極推動長期照顧十年計畫 3.0。今（28）日衛福部攜手內政部、住都中心與桃園市政府，共同舉行「白鷺安居」社會住宅暨長期照顧機構動土典禮。此案具備高度指標意義，為全台灣首例由中央跨部會與地方政府三方協作，將社會住宅與平價住宿式長照機構合建一體的創新模式。

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長期照顧司司長祝健芳代表出席時指出，過去在布建長照機構時，經常面臨用地取得困難、鄰避效應，以及交通或醫療機能不便等三大瓶頸。為了解決這些長期存在的痛點，衛福部積極尋求與社會住宅合作的機會，採取「衛福部提供補助經費、住都中心負責興建、地方政府接手營運管理」的協作機制，藉此加速長照資源的布建速度，讓資源配置更具效率。

針對「白鷺安居」的規劃細節，祝健芳進一步說明，衛福部特別提撥 12 億元專款支應興建經費，目標是打造一座獨棟式的綜合式長期照顧機構。在床位配置方面，預計可提供住宿式機構 200 床，其中有 100 床設定為平價床位或公費安置床位，確保弱勢族群的照護需求。此外，該機構也規劃了小規模多機能服務，包含可容納 60 人的日間照顧中心及 10 床臨時住宿空間，並額外設置可供 36 人居住的團體家屋，提供更趨向家庭化的生活環境。

衛福部表示，此案落實了中央資源的精準挹注，有助於縮短城鄉之間的照護資源差距，並對住都中心與桃園市政府整合公部門資源的效率表示肯定。由於「白鷺安居」基地鄰近衛福部桃園醫院及中壢長榮醫院，生活機能完善且醫療網絡健全，非常適合發展在地安老服務。桃園市政府也承諾，未來將協助營運單位串接專業醫療資源，提升機構的護理品質。

展望未來，政府將以「白鷺安居」作為公部門跨部會合作的典範，持續針對長照資源不足的區域，推動此種三方合作模式，建立更多元的綜合式長照機構。