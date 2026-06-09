〈進出口統計〉5月出口784億美元年增逾51%攀史上次高 前5月出超852億元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-09 17:41

財政部今 (10) 日公布最新海關進出口貿易初步統計，5 月出口達 784.8 億美元，較上年同月增長 51.7%，創歷年單月次高，更寫下連 31 個月正成長佳績 。進口方面則受到 AI 產業鏈全球分工與引申需求活絡帶動，5 月進口金額衝上 605.7 億美元，創下歷年單月新高，年增率高達 54.9% 。累計 1 至 5 月出口達 3,418.3 億美元、進口達 2,566.3 億美元，分別較上年同期增長 48.7% 與 37.8%，前 5 月出超金額達 852.0 億美元，顯示外銷動能依然十分強勁 。

AI紅不讓！5月出口784.8億美元年增逾51%攀史上次高、進口刷單月新高 前5月出超852億。（圖：財政部）

外貿雙引擎主要受益於人工智慧、高效能運算及雲端服務等應用需求持續推進，加上高階晶片、伺服器及顯卡出貨維持強勁動能，產品價格調升效應也逐步顯現 。5 月主要出口貨品中，資通與視聽產品出口 348.4 億美元，為歷年單月次高，年增 75.2%，其中電腦及其附屬單元大幅成長 97.8% 。

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此外，電子零組件出口則達到 268.4 億美元，創下歷年單月新高，年增 56.0%，尤以積體電路增長 58.3% 最為關鍵 。此外，機械出口受惠於全球半導體積極擴產與 AI 需求外溢，出口值達 28.0 億美元同創單月新高，年增 22.7% 。累計 1 至 5 月，資通與視聽產品、電子零組件出口併計年增達 66.0%，合計占總出口比重高達 78.6% 。

在進口結構方面，伴隨出口引申需求增加以及國際原油、基本金屬等原物料行情攀高，農工原料 5 月進口達 413.1 億美元，年增 56.9%，其中電子零組件與礦產品進口成長顯著 。資本設備進口亦達 131.5 億美元，年增 54.7%，反映出國內半導體及資通產業持續擴充產能 。消費品進口則達 56.3 億美元，年增 53.1%，其中固態非揮發性儲存裝置大增 4.6 倍，小客車也增長 59.2% 。

從主要出口國家與地區來看，5 月對主要市場均呈現雙位數攀升 。最令人矚目的是對東協出口規模達 187.7 億美元，年增率高達 90.8%，兩者齊創歷年單月新高，主因資通產品與電子零組件需求大爆發 。對美國出口 229.4 億美元，年增 47.9%，為單月第 3 高 ；對中國大陸與香港出口 190.3 億美元，年增 35.4%，出口值則創單月最高紀錄 。累計 1 至 5 月外銷表現以對美國年增 78.5% 最佳，對歐洲與東協亦有 57.4% 及 57.0% 的亮眼增幅，市場比重則以美國的 32.2% 居冠 。