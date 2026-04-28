鉅亨網新聞中心 2026-04-28 12:00

多位投資人警告，若 SpaceX、OpenAI 與 Anthropic 三大 AI 與科技巨頭在同一年內相繼上市且表現不佳，恐對整體 AI 投資熱潮造成重大打擊，甚至影響資本市場對相關產業的長期信心。

根據《The Information》於紐約舉辦的 AI 融資高峰會，多位投資人與銀行家指出，三家公司可能在同一年度完成首次公開募股（IPO），此規模與密集程度在資本市場歷史上極為罕見。其中，SpaceX 預計募資規模高達 750 億美元，相當於美國股市每日平均交易量的近 10%，市場能否消化如此龐大的供給備受質疑。

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Inspired Capital 創辦人 Alexa von Tobel 表示，這三筆潛在 IPO 可能成為史上最大規模的上市案之一，但若其中部分表現不如預期，將對市場情緒產生「冷卻效應」，使資金對 AI 相關投資轉趨保守。

Vista Equity Partners 資本市場主管 Ashley MacNeill 則指出，SpaceX 的 IPO 存在「無數種出錯的方式」，但成功的路徑卻相對有限。她強調，除發行規模龐大外，未來解禁後的大量持股流入市場，也可能進一步增加拋售壓力。

不過，也有投資人持較為樂觀態度。Discovery Capital 投資組合經理 Jon Redmond 表示，看好 SpaceX 長期成長潛力，並認為招股書公開後，市場將更清楚其商業機會。然而他同時承認，大型 IPO 往往伴隨市場資金重新配置，投資人可能出售既有持股以騰出資金參與認購，短期內恐對科技股造成壓力，甚至可能由「科技七雄」領跌。

除 IPO 議題外，AI 基礎設施融資需求亦成為會議焦點。摩根士丹利全球債務資本市場主管 Anish Shah 指出，市場每年需為 AI 相關投資籌措約 3,000 億至 4,000 億美元資金，占全球股債資本市場總量約 10%，而這類需求在一年前幾乎不存在，如今已呈現爆炸性成長。

在融資模式方面，傳統專案融資已難以應對 AI 基礎設施的資金與速度需求。以 Meta Platforms (META-US) 與 Blue Owl 合作的路易斯安那州 Hyperion 資料中心園區為例，該案透過聯合投資結構，動用 270 億美元投資級債務完成融資，並將負債保留於資產負債表外，被視為創新融資模式的代表。

另一方面，全球替代資產管理公司 Brookfield 則強調風險控管的重要性，指出資料中心項目需深入分析客戶合約、付款來源與對手風險，且建設延誤可能導致違約金與現金流壓力，成為貸方需重點評估的關鍵因素。

對於 AI 是否形成泡沫，市場分歧明顯。CoreWeave 董事、投資人 Glenn Hutchins 認為，AI 並非泡沫，而是「人類經濟與組織方式最重大的變革之一」，若未參與其中將面臨被淘汰風險。但他同時預警，企業軟體估值可能持續下修，形容市場將迎來「巨浪衝擊」。

相對而言，PwC 合夥人 Alex Baker 指出，隨著 AI 代理成為新型「用戶」，企業採用按使用量計費模式，具備技術護城河的平台價值反而可能提升。