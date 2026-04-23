鉅亨網新聞中心 2026-04-23 10:30

外電報導指出，SpaceX 正於 IPO 前夕拋出一項震撼市場的交易架構：以最高 600 億美元收購 AI 程式工具 Cursor 母公司 Anysphere，或改以 100 億美元作為雙方 AI 合作的替代方案。此舉不僅刷新市場對 AI 資產估值的認知，也引發外界對伊隆 · 馬斯克戰略意圖的激烈辯論。

一、600 億美元收購背後：買公司還是買入口？

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從財務角度觀察，該交易溢價幅度驚人。Cursor 在 2025 年 1 月估值僅約 25 億美元，即便一週前最新融資估值也約 500 億美元，SpaceX 此次提出 600 億美元收購選項，相當於再溢價約 20%，且附帶「未收購需支付 100 億美元」的條款，顯示交易更具策略意涵而非單純併購。

分析人士指出，SpaceX 實際欲取得的並非單一產品，而是三項關鍵資產。首先是算力變現能力。SpaceX 近年打造名為 Colossus 的超級運算平台，據稱算力規模相當於百萬顆輝達 (NVDA-US)H100 GPU，但如何將龐大算力轉化為穩定收入仍是核心問題。Cursor 目前擁有百萬級開發者日活與約 20 億美元年化經常性收入 (ARR)，可望成為算力變現的重要出口。

其次是人才與技術整合能力。市場普遍認為，在 AI 下半場競爭中，「如何調度算力」的重要性正逐步超越單純演算法能力。Cursor 團隊在模型微調與工程化能力上具備優勢，對於 SpaceX 旗下 AI 業務具有補強效果。

第三則是 IPO 估值支撐。外界普遍預期，整合 xAI 後的 SpaceX 估值已達約 1.25 兆美元，並可能挑戰 1.75 兆美元甚至更高水準。若將具備實際營收的 AI 應用納入體系，將有助於將企業敘事由「高燒錢模型開發」轉向「可變現 AI 平台」，強化資本市場信心。

二、算力即資本：AI 競爭邏輯轉變

相較於傳統科技巨頭併購邏輯，馬斯克此次採取更具彈性的「選擇權 + 合作費」模式。市場解讀，這實質上是一種以算力為核心的「變相參股」。

目前 Cursor 在模型層仍依賴 OpenAI 及 Anthropic 等供應商，而透過與 xAI 合作取得算力資源，將有助其降低對外部模型依賴。對 SpaceX 而言，則可透過算力輸出鎖定長期需求，形成利益共同體。

這種模式亦顯示產業趨勢轉變：算力正從成本項目轉為資本工具。誰能掌握算力與應用的結合，誰就能在 AI 競賽中取得主導權。

三、歷史對照：巨頭策略分歧

回顧產業發展，科技巨頭早已布局 AI 開發工具市場。微軟 (MSFT-US) 透過收購 GitHub 並推出 Copilot，鞏固開發者生態；Salesforce(CRM-US)則曾透過併購整合產品，但也因過度干預導致用戶流失。

在此背景下，市場擔憂 SpaceX 若強行整合 Cursor 至自身生態，可能重演過去案例，影響產品體驗並流失核心開發者。不過，採取合作與算力綁定的柔性策略，某種程度上降低了整合風險。

四、爭議與質疑：IPO 操作還是長期布局？

市場對此交易看法分歧。質疑者認為，此舉更像 IPO 前的「估值包裝」，透過高價收購 AI 資產強化成長敘事。亦有觀點指出，AI 程式工具領域競爭激烈，產品護城河有限，高價收購恐難帶來對應回報。

然而支持者則強調，對高度依賴工程效率的企業而言，整合先進 AI 開發工具可顯著降低研發成本，長期效益不可忽視。

五、終局視角：2 兆美元估值的關鍵拼圖

從戰略層面觀察，此交易無論最終是否完成，SpaceX 均已占據有利位置。若成功收購，將掌握 AI 開發者入口，補齊「算力 + 模型 + 應用」拼圖；若未收購，則可透過 100 億美元合作與算力輸出建立長期現金流與需求綁定。

整體而言，全球 AI 競爭已從單點技術競賽，進入全產業鏈整合階段。Google(GOOGL-US) 結合 Gemini 體系、微軟聯手 OpenAI，而馬斯克則試圖透過 SpaceX 整合算力、模型與應用，打造完整 AI 生態。