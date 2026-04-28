鉅亨網編譯許家華
美國政府再度調整能源政策方向，川普政府宣布已與企業達成協議，終止兩項離岸風電租約，換取合計 8.85 億美元投資流向國內化石燃料產業，顯示政策重心進一步轉向傳統能源。
此次涉及的兩個風電項目分別位於大西洋與太平洋海域，由 Ocean Winds 負責開發。該公司為法國 ENGIE 與葡萄牙 EDP Renewables 合資成立。Ocean Winds 同時與貝萊德 (BLK-US) 旗下基礎設施部門合作開發 Bluepoint Wind 項目（位於紐約與新澤西外海），並與英國離岸風電投資公司 Reventus Power 共同推動加州外海的 Golden State Wind 計畫。
根據協議內容，貝萊德旗下全球基礎建設合夥公司 (Global Infrastructure Partners) 將把原本用於 Bluepoint 風電競標的 7.65 億美元，轉投資至美國液化天然氣（LNG）設施。另一方面，Golden State Wind 項目在承諾投入約 1.2 億美元至石油、天然氣或能源基礎設施後，可收回相同金額的租賃費用。整體計算，本次交易涉及資金規模達 8.85 億美元。
這項安排延續近期政策趨勢。此前，法國能源巨頭 TotalEnergies 已與美國內政部達成類似協議，將約 10 億美元自離岸風電項目轉向美國油氣開發。市場認為，此類交易顯示政府正透過經濟誘因，加速調整能源投資結構。
美國內政部長 Doug Burgum 表示，這些協議代表能源政策回歸「可負擔、可靠且安全」的方向，強調不再由納稅人承擔高成本且間歇性的再生能源項目。他指出，企業資本正重新流向傳統能源基礎設施，有助於提升能源自主性。
企業方面也展現配合態度。Ocean Winds 北美執行長 Michael Brown 表示，歡迎與政府展開建設性對話，並認為相關協議提供更明確的政策方向。ENGIE 則透露，已暫停三個離岸風電開發項目並認列減損，且正與政府協商可能的租約退款安排。
市場觀察指出，此舉可能對美國離岸風電產業造成長期影響。過去數年，該產業在政策支持下快速發展，但在成本上升、供應鏈瓶頸與政策轉向等多重因素下，投資動能正面臨壓力。
整體而言，美國能源政策正出現明顯轉折，從支持再生能源逐步轉向強化傳統化石燃料供應，未來能源投資格局與產業發展方向恐因此產生重大變化。
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