鉅亨網編譯許家華 2026-04-22 09:37

SpaceX 周二 (21 日) 表示，正與 AI 程式開發新創 Cursor 合作，並已取得在今年稍晚以 600 億美元收購該公司的選擇權。公司同時指出，若不進行收購，也可選擇以 100 億美元建立策略合作關係。

（圖：REUTERS/TPG）

SpaceX 在社群平台聲明中表示，Cursor 在專業軟體工程師市場的產品與分發優勢，結合其「Colossus」訓練超級電腦 (相當於約 100 萬顆 H100 晶片運算能力)，有望打造全球最具實用性的 AI 模型。該項合作被視為強化人工智慧能力的重要布局。

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此次消息發布前一周，市場傳出 xAI 將向 Cursor 出租運算資源，並協助其在自家硬體上訓練最先進模型。xAI 為 Elon Musk 旗下 AI 公司，近期已整合至 SpaceX 體系之中。此外，上月 Cursor 兩名高階工程主管離職並加入 xAI，也顯示雙方關係日益密切。

市場資料顯示，Cursor 近期正尋求新一輪私募融資，估值目標約 500 億美元，被視為成長最快的 AI 程式開發平台之一。不過在自研大型模型方面，Cursor 與 xAI 仍落後於 OpenAI 與 Anthropic 等競爭對手，這也是此次合作或潛在收購的重要動機之一。

隨著 AI 技術快速發展，程式開發已成為最具代表性的應用場景之一。近期 Anthropic 持續推出多款 AI 編碼工具，市場競爭日益激烈。