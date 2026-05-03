鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-04 07:50

摩根士丹利 (下稱大摩) 全球首席經濟學家 Seth Carpenter 上周五 (1 日) 針對 AI 對勞動市場衝擊發表深度分析。他指出，雖然新技術確實降低特定任務成本，且 AI 執行大量工作的能力已超越多數人類，但這並非問題的核心。

針對「AI 將導致數百萬人失業」的擔憂，他提出不同視角說：「若能以更少勞動力維持同等產出，同理也能利用現有勞動力創造更多產出。目前數據顯示應抱持謹慎樂觀態度。儘管 AI 能力飛躍且應用普及，但整體勞動指標未出現劇烈動盪。」

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Carpenter 指出，經濟持續增長、失業率未飆升且近期甚至下滑、職缺數未激增，也未見受 AI 影響行業有系統性弱點。

他還強調，生產力數據雖已顯現 AI 的正面效益，但尚未出現大規模就業遷徙。

研究顯示，高 AI 曝露度的行業勞動生產率成長更強勁，主要因為產出增加，而不是工時減少。這一區別至關重要，當前證據顯示勞工創造的產值增幅超越企業裁員的幅度。

然而，物理限制依然存在。AI 的採用取決於基礎設施建設，2025 至 2028 年預計相關資本支出將超過 3 兆美元，但目前僅部署了約四分之一。

Carpenter 認為，生產力的最大提升可能還在後頭，部分失業恐難避免。相較於過往持續數十年的創新浪潮，AI 發展速度更快，壓縮了調整期，確實帶來風險，也就是就業消失速度快於新職位創造的速度。

但他強調，必須從「一般均衡」的宏觀視角看待此問題。更高的生產率將推升收入與財富，進而刺激消費與經濟發展。企業內部也將衍生新任務與新角色，吸納失業勞工。若就業放緩，央行可透過貨幣政策刺激經濟；若貨幣政策空間不足，財政當局亦可透過失業救濟等自動穩定機制或針對性行動介入。