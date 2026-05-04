鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-04 10:00

蘋果近期釋放出一個耐人尋味的信號，恐預示著在候任執行長特納斯 (John Ternus) 正式接棒前，這家科技巨頭將迎來重大戰略轉向。

特納斯時代來臨前哨戰？蘋果財務規矩鬆綁 市場押注大型AI併購即將啟動(圖:shutterstock)

隨著蘋果準備在今年稍晚推出外界期待已久的 AI 功能，該公司財務策略的驟然轉變，暗示著蘋果可能即將進行大規模收購，打破過往保守的資本運作常態。

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長期以來，蘋果並不以積極併購或率先擁抱新技術聞名，當其他科技巨頭競相投入數千億美元於資本支出時，蘋果多半選擇透過股票回購與發放股利將資金返還股東。

然而，這種旁觀者的姿態可能即將結束。在最新一季財報電話會議上，蘋果宣布放棄自 2018 年起實施的「淨現金中性」目標，不再追求現金與債務水平相當。財務長 Kevan Parekh 表示，未來將分別評估這兩項指標，以做出更有利的經濟決策。

這項財務方針的調整被市場視為併購活動的前兆。美國知名券商 Wedbush 分析師 Dan Ives 指出，隨著領導階層更迭，此舉對投資人而言是令人振奮的信號，預示著未來可能出現的收購行動。

Johnson Investment Committee 投資長 Charles Rinehart 指出，大型科技公司正積極運用資產負債表為 AI 資本支出融資，蘋果顯然意識到這股潮流。「AI 需求已實質影響蘋果業務，如 Mac mini 與 Mac Studio 等適用於 AI 工作負載的產品需求強勁，這很可能促使公司放棄淨現金中性的政策。」

事實上，蘋果內部的 AI 投資已顯著增加，營運成本年增 23.7%，研發費用更是成長 33.6%。新的現金管理策略為外延式增長打開大門。

Creative Strategies 分析師 Ben Bajarin 認為，這是一個功能性變化，預示著超出蘋果歷史常態的資本支出或併購即將發生。

市場關注的蘋果潛在收購目標直指 AI 領域。有消息傳出，蘋果曾內部討論收購 AI 新創公司 Perplexity，該公司以代理解決方案聞名，技術與蘋果即將推出的 AI 功能高度相關。

此外，蘋果稍早前已意外收購神祕的 AI 音訊新創公司 Q.ai，雖未揭露金額，但傳出估值高達 20 億美元，若屬實將成為蘋果史上規模第二大的收購案。

儘管庫克過去曾表示，蘋果平均每隔幾週就會收購一家公司，但多屬於小型的「補齊式」收購。如今，隨著 AI 軍備競賽白熱化，蘋果顯然必須改變玩法。