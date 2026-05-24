鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-24 09:40

Yahoo 財經報導，長期以來，企業的裁員通知書中總是充斥著「在艱難時期做出痛苦決定」這類陳腔濫調，但時至今日，這些公告正紛紛改弦易轍，轉向強調人工智慧 (AI) 正如何重塑整體勞動力布局以及企業的優先發展順序。

不是成本削減！科技巨頭裁員新說詞 全都指向AI轉型 (圖:Shutterstock)

社群媒體巨頭 Meta Platforms(META-US) 本周在全球發動規模約 8000 人的大裁員。與此同時，該公司正大舉投資 AI，執行長祖克柏為此親自背書，稱 AI 是「我們有生之年最具關鍵影響力的技術」。

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這份由《紐約時報》記者 Mike Isaac 在網路上公開的祖克柏內部備忘錄強調，「在這條道路上取得領先的企業，將能定義下一代技術。」

祖克柏並非唯一一位對員工灌輸這類訊息的科技巨擘。根據《商業內幕》(Business Insider) 報導，網路設備大廠思科 (Cisco)(CSCO-US) 執行長 Chuck Robbins 在本月致員工信中也直言，能在 AI 時代勝出的企業，將是那些「具專注力、迫切感，以及能有紀律的將投資持續轉移到需求與長線價值創造最強大領域的企業」。

他強調，要成為這場變局中的贏家，就必須做出艱難的抉擇。思科隨後宣布計劃裁減大約 4000 個工作職缺。

無獨有偶，網路安全服務商 Cloudflare 高層在 5 月 7 日發給內部員工的訊息中坦言，「Cloudflare 過去的工作模式已發生了根本性的轉變。」該公司同樣宣布一波影響約 1100 名員工的裁員計畫。

該備忘錄寫道：「今天的決策並非一場單純的成本削減行動，也不是針對個人績效的考核評估。其核心在於 Cloudflare 必須重新定義，在代理式 AI(Agentic AI) 時代中，一家世界級的高成長企業究竟該如何營運並創造價值。」

本月宣布裁員 700 人的加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US)，同樣把矛頭對準 AI。執行長 Brian Armstrong 在員工備忘錄中表示，公司必須針對當前的市場環境，以及 AI 在職場中扮演的角色做出即時回應。

Armstrong 說：「AI 正為企業的營運模式帶來深遠的變革，我們正重新形塑 Coinbase 以引領這個新時代。這是一套嶄新的工作模式，我們必須在工作的每一個層面中全面槓桿放大 AI 的效益。」

今年來，科技業的裁員頻率格外密集，相較之下，全球商界整體而言的裁員率目前則仍維持在相對低檔。專門追蹤企業裁員計畫的全球人力資源機構 Challenger, Gray & Christmas 指出，截至今年 4 月，在全美總計超過 30 萬筆的裁員公告中，光是科技業就貢獻超過 8.5 萬筆職缺。