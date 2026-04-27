達里歐：資產最高15%該放黃金 伊朗戰爭不確定性升高
鉅亨網編譯陳又嘉
《MarketWatch》報導，避險基金大亨達里歐 (Ray Dalio) 周一 (27 日) 表示，由於伊朗戰爭帶來高度不確定性，投資人應將投資組合中的 5% 至 15% 配置於黃金。
伊朗戰爭已進入第九周，全球面臨各種不確定性，達里歐指出，目前全球關注的一大問題是美國是否能贏得這場戰爭，同時提到美國國內面臨油價上漲、夏季旅遊旺季即將來臨以及期中選舉等壓力，此外還希望將衝突維持在相對短期內結束。
達里歐認為，另一個關鍵問題是最終誰將掌控荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)。他在 1970 年代中期創立了全球最大避險基金橋水基金 (Bridgewater Associates)，並於近年逐步淡出。儘管 4 月 8 日達成停火協議，自衝突爆發以來，這條波斯灣水道大致仍處於封鎖狀態。在戰前，該海峽承載全球約 20% 海運石油運輸。
達里歐談到，「因此，你會希望最終能以勝利收場。」他也指出，隨著近期人民幣在國際交易中的使用增加，以及美國動用制裁與全球貿易變化，市場對「什麼是貨幣」的認知正在改變。
伊朗已表示，希望在任何和平協議中對通過荷姆茲海峽的船隻收取通行費。
達里歐表示，「我認為理解黃金是一種貨幣非常重要。它是最古老的貨幣，也是各國央行第二大儲備貨幣。」他指出，第一是美元，其次是黃金，再來是歐元與日元。
達里歐長期以來一直主張投資人應持有黃金，其建議比例往往高於一般建議的最多 5%。根據 FactSet，黃金在戰爭期間走勢方向不明，但今年以來已上漲約 8%，此前幾年則出現歷史性大漲。
美元指數今年稍早跌至四年低點，但在伊朗衝突期間再度成為避險資產，與此同時，美國與全球油價今年已飆升近 70%。
原訂在巴基斯坦舉行的美伊會談於周末取消，使結束衝突的下一步充滿不確定性。
儘管油價大幅上漲，達里歐表示，標普 500 指數自伊朗戰爭開始以來仍上漲約 4% 是合理的，因為美國企業獲利表現依然強勁。
「但當然，世界正在非常快速地改變，」他並指出全球正走向多極化格局、AI 快速發展、中國加速採用再生能源，以及美國面臨「停滯性通膨」——即通膨升高且就業市場轉弱。
達里歐表示，「我對 AI 感到非常興奮，」並指出橋水基金本身就是為了運用運算能力與決策而建立。「我認為你不是站在浪頭上，就是會被 AI 淹沒。」但他也警告，AI 很可能會進一步擴大已經「非常巨大的貧富差距」。
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