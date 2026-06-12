鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-12 08:40

英國富豪布蘭森 (Richard Branson) 創辦的太空旅遊公司維珍銀河 (Virgin Galactic)(SPCE-US) 股價周四 (11 日) 收盤大漲 21.6%，市場認為主因是投資人搶搭 SpaceX 預定周五掛牌上市的熱潮，形成所謂的「光環交易」(Halo Trade)，但也有部分散戶推測，這可能是股票代碼太像引發的現象。

馬斯克旗下 SpaceX 周四透過首次公開發行 (IPO) 募資 750 億美元之後，經歷數周劇烈震盪的太空概念股近期再度受到市場追捧，Rocket Lab(RKLB-US)周四大漲逾 9%，EchoStar(SATS-US)上漲 4.8%，Redwire(RDW-US)漲 4.6%，Satellogic(SATL-US)漲 4%，AST SpaceMobile(ASTS-US)上漲 3.9%。主攻太空產業的 Procure Space ETF(UFO-US)也上漲 4.7%。

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Yahoo Finance 報導，維珍銀河近期漲勢還受到空頭回補推動，該公司正朝今年稍晚恢復商業飛行的目標邁進，加上近期完成成功試飛，迫使部分放空投資人回補部位。

市場還出現一種有趣現象，部分散戶投資人推測，維珍銀河股票代號「SPCE」與 SpaceX 預計使用的交易代號「SPCX」極為相似，可能引發部分投資人混淆，進一步推升股價。

維珍銀河股價自 5 月 20 日至 6 月初期間一度暴漲 200%。不過，公司周三完成債轉股交易，透過發行新股償還債務，稀釋原有股東權益，導致股價一度回落。

維珍銀河於 2019 年借殼上市，今年來股價累計上漲約 68%，但仍遠低於 2021 年的歷史收盤高點。該股周四收盤報 5.73 美元。

目前維珍銀河主要透過次軌道太空旅遊業務創造營收，但該公司自 2024 年起暫停商業飛行，專心開發新一代太空船，目標在今年第 4 季恢復商業載客服務。