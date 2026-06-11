AI開始自己管錢了！Coinbase推AI代理交易平台 ChatGPT也能幫你買幣

鉅亨網編譯許家華 2026-06-12 06:30

加密貨幣交易平台 Coinbase Global(COIN-US)正式押注 AI 代理人 (Agentic AI) 時代。公司周四 (11 日) 宣布推出「Coinbase for Agents」平台，允許 ChatGPT、Claude 等 AI 代理人直接代表用戶執行加密貨幣交易、資產配置與支付作業，目標是讓 AI 從單純的資訊助手，進一步成為具備自主財務能力的數位經濟參與者。

（圖：REUTERS/TPG）

Coinbase 表示，新平台初期將支援 AI 代理人透過自然語言指令進行加密貨幣交易。用戶未來只需輸入簡單指令，例如「重新平衡投資組合」、「尋找潛在交易機會」、「執行套利策略」或「管理持倉風險」，AI 代理人即可自動完成相關操作。

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根據公司規畫，未來服務範圍還將擴大至股票交易與預測市場 (Prediction Markets) 等領域，進一步涵蓋更廣泛的金融資產。

Coinbase AI 產品主管 Lincoln Murr 表示，公司的核心目標是賦予 AI 代理人自主使用資金的能力，進而擴大其在網際網路上的應用範圍。

他指出，2010 年代的科技產業經歷從桌面電腦轉向行動裝置的重大轉變，而到了 2020 年代後期，AI 代理人有望成為網路世界新的主要經濟參與者。

除了交易功能外，Coinbase 同步推廣旗下機器對機器 (Machine-to-Machine) 支付協議 x402。

透過 x402，AI 代理人可自行支付付費研究報告、數據 API 服務、雲端運算資源及其他數位服務費用，而無需人類介入。

舉例而言，AI 代理人可先購買即時金融數據服務，再根據取得的資訊自動完成投資決策與交易執行。

Coinbase 認為，這種「Agentic Payments(代理支付)」將成為下一代數位經濟的重要基礎。

公司進一步預測，未來 AI 代理人不僅能自主支付服務費用，還能發展成完整的「Agentic Shopping(代理購物)」模式，包括搜尋商品、比較價格、選擇最佳優惠方案以及完成付款，全程不需人類參與。

市場人士指出，若相關技術成熟，未來消費者可能不再需要自行瀏覽網站或登入各種平台，而是將消費決策交由 AI 代理人處理。

此次發布正值全球 AI 代理人熱潮快速升溫之際。

過去一年，包括 OpenAI、Anthropic、Google 及微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 等企業均大幅投入 AI Agent 技術發展，希望讓 AI 從聊天機器人進化為能執行實際任務的數位助手。

分析人士認為，Coinbase 此舉同時兼具兩項意義：一方面搭上 AI 代理人投資熱潮，另一方面則希望在相對低迷的加密貨幣市場中尋找新的成長動能。

從商業模式來看，Coinbase 將直接受惠於 AI 代理人帶來的交易量成長。

公司可向 AI 執行的加密貨幣交易收取交易手續費，同時在 USDC 穩定幣支付流程中獲取手續費與價差收入。

此外，由於相關交易多數透過 Coinbase 旗下第二層區塊鏈 Base 進行，公司也將受惠於 Base 生態系交易量增加。

根據 Coinbase 公布的數據，x402 協議自 2025 年 5 月推出以來，累計交易量已突破 1 億筆。

Lincoln Murr 表示，該協議上線後迅速獲得市場採用，顯示市場對 AI 自主支付能力存在強勁需求。

根據 x402scan.com 統計資料，過去 30 天內已有約 15.7 萬個 AI 代理人以買方身分透過 x402 進行交易。

Coinbase 認為，這些數據證明 AI 代理人正逐步從實驗性技術演變為真正的金融參與者。

市場研究機構普遍預估，未來數年 AI 代理人經濟規模將快速擴張。部分華爾街分析師甚至認為，AI 代理人未來可能成為與人類、企業並列的新型經濟主體。

不過，也有專家提醒，讓 AI 代理人直接掌握資金與交易權限，仍涉及監管、資安及責任歸屬等問題。例如 AI 發生錯誤交易、遭駭客操控或做出不符合使用者利益的決策時，相關法律責任如何認定，仍有待產業與監管機構進一步釐清。