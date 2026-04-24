鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-24 18:30

儘管南韓股市在過去一年中接連創下歷史新高，但這並未削弱美國股市對南韓散戶的吸引力。

根據美國財政部數據的最新測算，南韓已在 2025 年躍升為全球第三大美股淨買家，僅次於新加坡與挪威 (剔除開曼群島與愛爾蘭等投資中轉地)。數據顯示，2025 年南韓的美股淨買入規模高達 736 億美元，與 2024 年相比激增了近五倍。

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這股狂熱的海外投資潮主要由個人投資者主導，這群散戶在南韓被戲稱為「西學螞蟻 (Seohak ants)」。「西學」一詞原指西洋學術，現特指購買海外股票的散戶。

根據資管機構 GAM 的數據，南韓擁有約 1500 萬名散戶，貢獻了股市全年交易量的 60% 至 70%。南韓央行的報告進一步揭示，美股資產已佔據南韓整體海外投資組合的 63.4%，遠高於已開發經濟體 25.3% 的平均配置水準。

專家指出，散戶轉向美股的核心原因在於對美股市場潛在回報與透明度的認可。雖然南韓 KOSPI 指數在 2025 年表現強勁，回報率達 75%，但在過去 5 年中，標普 500 指數有 4 年表現優於南韓本土大盤。

Yuanta 證券策略師 Daniel Yoo 表示，南韓散戶認為美國企業更具股東友好性，且在公司治理、分紅與股票回購方面比南韓企業更為成熟。此外，2025 年之前本土市場的長期低迷，也迫使投資者尋求更高的收益。

面對嚴重的資金外流，南韓政府試圖透過政策手段「挽留」本土資金。財政部宣布，若散戶出售海外股票所得全額轉投本土股市並持有 1 年，在特定條件下可免徵資本利得稅。然而，分析師對此持懷疑態度。數據顯示，即便在政策出台後的 2026 年前兩個月，南韓依然是全球美股最大的淨買入國，淨買入額接近 100 億美元。

聖盧西亞資產管理公司執行長 Florian Weidinger 指出，雖然政府致力於建立強大的本土股權文化以引導資金遠離房地產，但散戶對此信心不足。