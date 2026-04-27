鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-27 14:40

豐田汽車周一 (27 日) 公布最新數據顯示，受中東地區銷量大幅下滑近三分之一，以及熱門車款 RAV4 換代產能切換的影響，今年 3 月全球銷量年減 7.3%，降至 897,871 輛，這也是連續第二個月銷量下滑。

豐田汽車3月中東銷量暴跌 但2025財年全球總銷量仍創新高(圖:shutterstock)

儘管單月表現受挫，但豐田在 2025 財年的年度表現依然亮眼，全球總銷量達 1,048 萬輛，寫下歷史新高，並連續第六年蟬聯全球銷量冠軍。

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中東局勢的不穩定成為影響 3 月業績的關鍵因素。由於伊朗衝突擾亂了荷姆茲海峽的航運與整體經濟活動，豐田 3 月在中東的銷量暴跌近三分之一，自日本出口至中東的數量更是幾乎腰斬，降幅達 46.4%。

地緣動盪不僅打擊需求，更威脅原物料供應。由於日本汽車製造商約 70% 的鋁材依賴該地區，衝突導致鋁價與零件成本攀升。供應商電裝 (Denso) 表示，目前的衝突導致日本每月的汽車產量減少約 2 萬輛。

在車型策略方面，豐田全球最暢銷車款之一的 RAV4 正處於新舊車型交替期，生產線轉移直接壓制了短期交付量。不過，豐田在電動化領域取得顯著進展，3 月純電動車 (EV) 銷量突破 3.5 萬輛，成長超過一倍；油電混合動力車 (Hybrid) 也持續表現強勁，銷量增長 3.7% 至約 44.2 萬輛。尤其在北美市場，儘管面臨美國高額關稅的壓力，混合動力車的需求依然推動了整體增長。