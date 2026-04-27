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ICE更名為「NICE」以反轉媒體形象？川普：好主意 動手吧

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導

美國總統川普周日 (26 日) 深夜在社群媒體 Truth Social 上發文，公開支持將美國移民及海關執法局 (ICE) 更名為「國家移民及海關執法局」(National Immigration and Customs Enforcement)，其縮寫為「NICE」(英文意為友善)。

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ICE更名為「NICE」以反轉媒體形象？川普：好主意 動手吧(圖:shutterstock)

此構想源於一名支持者的建議，該支持者認為更名後，對於這一爭議機構，「媒體就必須整天稱呼『NICE』」。川普對此熱烈回應：「好主意！！！動手做吧！」


ICE 過去因採取激進執法手段備受批評，特別是今年早些時候在明尼阿波利斯的抗議活動中，聯邦探員槍殺了兩名美國公民，引發大規模示威。隨後，執法人員的行為導致時任國土安全部長 Kristi Noem 於 3 月初遭到撤換。 Change.org 上已有連署，名義上是呼籲透過更名，來推動更人道、具同情心的移民政策，但川普的支持顯然更偏向於政治宣傳與媒體操作。

批評者對此舉嗤之以鼻，認為這只是「文字遊戲」，無法掩蓋移民體制的崩潰，甚至有網友戲稱這就像 Twitter 更名為 X 後人們仍習慣稱其舊名一樣，更名「NICE」不會改變公眾對該機構的實質看法。

截至目前，美國政府尚未對此更名提議發表官方聲明或採取實質行動。


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ICE移民及海關執法局NICE川普媒體形象改名

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