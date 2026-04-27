鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-28 02:00

近來，包括 Salesforce、Snowflake 及 Palantir 在內的多家傳統軟體巨頭，正遭遇核心高管被 OpenAI、Anthropic 等 AI 新貴大規模挖角的困境。這波前所未有的人才流失潮，不僅暴露企業級軟體市場的商業模式危機，更預示科技業重心正從雲端訂閱全面轉向 AI。

根據多方消息證實，OpenAI 與 Anthropic 正積極從老牌軟體公司網羅具備豐富銷售與市場推廣經驗的高階主管。吸引這些人才跳槽的誘因，除極具競爭力的高薪與簽約獎金外，更重要的是職涯發展空間的鉅變。這些高管得以將手中龐大的企業客戶資源與合作關係，直接帶入新興的 AI 廠商，參與定義下一代企業服務的標準。

‌



《CNBC》報導，在近期加入 AI 陣營的知名人士中，OpenAI 新任首席營收長 Denise Dresser 尤為引人注目，她此前曾任職於 Salesforce 旗下通訊平台 Slack 並擔任執行長。此外，Jennifer Majlessi 上月也離開 Salesforce 至 OpenAI 擔任市場推廣負責人。

同時，OpenAI 也從 Palantir Technologies 挖走了多名前線部署工程師，這些專業人才精通軟體功能的實地導入，能協助客戶完成關鍵性的業務變革。

這波人才流動的背後，反映了 AI 巨頭們發展優先級的根本轉變。長期以來，AI 領域的人才爭奪戰主要集中在頂尖研究人員身上，他們往往能獲得數百萬美元的薪資與數千萬美元的簽約金。

然而，隨著企業級市場成為 OpenAI 日益重要的增長引擎，市場對具備企業人脈與銷售經驗的管理者需求激增。

數據顯示，截至今年 1 月，企業客戶已占 OpenAI 業務約 40%，該公司財務長 Sarah Friar 更預期這一比例有望在今年底前提升至 50%。

對傳統軟體公司而言，高管被挖角只是 AI 帶來的最新衝擊。今年來，市場普遍擔憂 Anthropic、OpenAI 等公司的 AI 工具將顛覆目前主導行業的雲端訂閱模式，導致軟體業遭受重創。

追蹤該行業的 iShares Expanded Tech-Software ETF 今年來下跌近 20%。與此同時，甲骨文、Meta 與微軟等公司也相繼宣布裁員計劃，將資源重新配置到 AI 領域。

隨著科技業的勞動力結構發生深刻變化，IT 專業人士被迫重新思考如何在 AI 浪潮中創造價值。

然而，文化適應仍是這些跨界高管面臨的隱憂。部分消息人士指出，從傳統軟體公司跳槽而來的高管，恐缺乏快速發展的 AI 企業所要求的高強度工作動力與節奏。

從研究員到銷售高管，再到部署工程師，AI 行業的人才爭奪正在全面升級。這一變化標誌著 AI 產業已從單純的技術競賽，正式邁入注重商業價值與落地能力的全新階段。