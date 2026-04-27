鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-27 14:10

自 2 月 28 日美以兩國對伊朗發動軍事打擊以來，全球主要軍工股並未如常理般隨戰火升溫而上漲，反而普遍承壓回落，呈現出「戰爭未打完，牛市已終結」的詭異走勢。

截至上周五 (24 日)，洛克希德馬丁、諾斯羅普格魯曼和 RTX 等美國軍工巨頭股價已從高點回檔約 5% 至 10%，iShares 美國航空航天與防務 ETF 更遭遇近 10 億美元的資金轉向，歐洲軍工市場同樣寒意逼人，MSCI 歐洲航空航太與防務指數上月暴跌 9.2%，創五年最大跌幅，德國萊茵金屬與瑞典薩博(Saab) 等明星企業股價均顯著下挫。

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這一市場邏輯被分析師精準定義為「買緊張、賣戰爭」（buy the tension, sell the war）。歷史總是驚人的相似，無論是 2022 年俄烏衝突還是 2003 年的伊拉克戰爭，軍工股往往在地緣政治緊張局勢升級時因「預期」而飆升，而在實戰爆發後因「現實」而回調。

此前一年，受惠於川普政府提出的軍費預算及全球動盪局勢，美國主要軍工股已累計上漲約 50%，利多早已提前出盡。當戰爭真正進入常態化，市場焦點便從「訂單會不會來」迅速切換至「利潤何時兌現」。

當前軍工企業面臨的核心矛盾並非需求不足，而是嚴重的產能瓶頸。美軍在過去兩個月的高強度軍事行動中消耗約 1000 枚「戰斧」巡弋飛彈，這一數字約為美國海軍年度預算撥付量的 20 倍。

然而，軍工生產線的擴張週期長達數年，企業通常只有在完成交付後才能確認收入和利潤。

美國銀行分析師 Ron Epstein 指出，軍工企業營收成長不受需求約束，而是受限於產能。儘管今年第一季銷售數據亮眼，但面對積壓如山的訂單和亟待補充的庫存，市場清醒地意識到訂單無法瞬間轉化為現金流，這種「有單無利」的困局難以支撐股價進一步上漲。

與此同時，美國川普政府提出將國防預算提高至 1.5 兆美元的激進計畫，在投資人眼中仍是一個充滿變數的「畫餅」。儘管該提案旨在應對大國競爭並大力採購飛彈等裝備，但考慮到即將到來的期中大選及國會兩黨激烈的政治博弈，巨額預算落地之路充滿荊棘。

分析師指出，川普國防預算這一遠期利好尚未被計入當前股價，因沒人能保證這龐大的開支不會在立法流程中遭到大砍。此外，五角大廈對大型承包商工程延誤和超支的嚴厲批評，以及政府試圖引入通用汽車等汽車製造商參與供應鏈的意圖，都加劇傳統軍工巨頭對未來市場份額流失的擔憂。

歐洲防務股的拋售則疊加了更複雜的區域不確定性。除跟隨美股回調，歐洲市場也週期性地擔憂一旦烏克蘭和平協議落地，區域國防支出的高成長態勢是否將觸及天花板。

對法國和英國等財政本就吃緊的國家來說，維持巨額軍費開支面臨巨大壓力。

Vertical Research Partners 分析師 Robert Stallard 指出，在五角大廈預算申請大增和意外軍事衝突的背景下，市場正尋找新的上行邏輯，而歐洲特有的財政約束讓這一過程變得更加艱難。