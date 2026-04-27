鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-27 16:18

中國人民銀行周一 (27 日) 開展 4000 億元人民幣的中期借貸便利 (MLF) 操作，期限為 1 年期，操作方式採固定數量、利率招標及多重價位中標。由於本月 MLF 到期量為人民幣 6000 億元，此次操作意味著央行實現了 2000 億元的淨回籠，正式結束了此前連續 13 個月加量續做的趨勢。

除了 MLF 的縮量外，央行在本月的中短期流動性管理上也表現出回籠態勢。數據顯示，央行本月開展了 13,000 億元買斷式逆回購，但在對沖到期的 17,000 億元後，實現淨回籠 4000 億元。加計 MLF 的部分，4 月份中期流動性合計淨回籠達 6000 億元，規模較 3 月份的 2500 億元顯著擴大。

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此次縮量操作的主要背景在於市場流動性異常充裕。截至 4 月 24 日，銀行間市場隔夜質押式回購 (DR001) 均值為 1.227%，七天期 (DR007) 均值為 1.3441%，均低於 1.4% 的政策利率。

招聯首席經濟學家董希淼表示，這傳遞出「寬鬆但不過度」的信號，旨在引導市場利率向政策利率靠攏，避免過度偏離。

國盛證券分析師 Yang Yewei 指出，資金回籠更多反映了市場對流動性需求的不足，因為當前銀行間融資成本已低於央行的資金成本。