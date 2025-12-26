鉅亨網新聞中心 2025-12-26 20:30

中國人民銀行周五 (26 日) 設定的人民幣兌美元中間價報 7.0358，儘管較前一交易日上調 34 點，創下逾一年新高，但與市場普遍預期相比，顯著偏弱了 301 個點。這一偏離幅度不僅反映了監管層的引導意圖，更是自 2018 年彭博調查啟動以來，中間價與市場預測之間出現的最大差距。

此次中間價的設定時機敏感，正值離岸人民幣匯率強勁反彈，自 2024 年 9 月以來首次升破 7.0 這一心理關口之後。

央行亮姿態：不希望人民幣升太快

澳盛銀行高級策略師 Zhaopeng Xing 分析指出，此次中間價設定傳達出的明確訊號是，中國央行不希望人民幣升值速度過快。這與中國人民銀行貨幣政策委員會在近期例會上強調的承諾相一致——即增強外匯市場韌性，穩定市場預期，並防範匯率超調風險，以保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

不過，華爾街銀行如高盛和美國銀行仍預測，人民幣將在 2026 年大幅走強，遠超 7。而在中國內部，也有越來越多的當地經濟學家和前中央銀行官員呼籲加強人民幣匯率，以利於經濟從出口轉向，並減少貿易緊張局勢。

人民幣升值因素

1. 美元走弱： 美元指數在 11 月下旬階段性見頂後持續走弱。

2. 預期改善： 中美高層會面後達成 1 年貿易緩衝期，風險階段性釋放。

3. 季節性結匯： 按照經驗，年末及來年初的淨結匯規模通常會規律性上漲。

儘管人民幣近期升值加速，但國聯民生證券認為，從金融資產價格維度看，人民幣當前的升值屬於「補漲」，幅度並不算過度。