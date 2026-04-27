1—3 月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額 6,196.1 億元，較去年同期增加 10.1%；股份制企業實現利潤總額 1.3054 兆元，成長 20.9%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額 3,837.3 億元，增長 1.2%；私營企業實現利潤總額 4,305.3 億元，增加 25.4%。

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國家統計局工業司首席統計師于衛寧表示，第一季面對複雜經濟環境，黨中央、國務院及時加大宏觀調控力道，靠前實施更加積極有為的宏觀政策，工業經濟穩步回升，規模以上工業企業利潤增長加快，裝備製造業和高技術製造業利潤快速增長，原材料製造業利潤兩位數成長，工業企業效益狀況呈現持續改善態勢。