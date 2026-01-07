金價創高背景下 中國人行連續14個月增持黃金
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
根據人行周三 (7 日) 公布數據，截至去年 12 月末，中國黃金儲備規模為 7415 萬盎司，按月增加了 3 萬盎司。這意味著中國連續第 14 個月在官方儲備中增持黃金，自 2024 年 11 月本輪黃金購買周期開始以來，其累計購買量已達約 135 萬盎司，約合 42 噸。
2025 年最後一個月，黃金價格波動劇烈，一度飆升至歷史新高，隨後有所回落。儘管如此，在央行購金、地緣政治動盪以及貨幣貶值交易的推動下，黃金仍創下了自 1979 年以來的最佳年度表現。
世界黃金協會周二發布的一項研究顯示，各國央行在 2025 年底的黃金購買量，幾乎與此前 8 個月的總購買量持平。數據顯示，官方部門的需求是支撐今年金價的關鍵支柱，因為各國仍將黃金視為對沖美元風險的工具。
經濟學家分析認為，在全球「去美元化」浪潮和美元信用受損的背景下，中國連續買入黃金有利於優化儲備資產結構，並確保儲備資產的安全性。
不過，中國人民銀行的實際購金規模仍難以確定，因為許多估計都認為，央行實際購買量更高。高盛集團估計，中國 9 月增持了 15 噸黃金，而官方公佈的增持量僅 1 噸左右。
由於各國央行持續加倉黃金，市場對金價前景十分看好。瑞銀財富管理投資總監辦公室團隊已將今年的金價預測目標價上調至每盎司 5000 美元，並預計，若未來國際政治或金融風險進一步抬升，金價不排除可能衝高至每盎司 5400 美元。各國央行的官方需求，已被視為支撐金價走強的關鍵支柱。
