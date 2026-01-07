鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-07 19:30

中國央行連續 14 個月購買黃金，凸顯在金價衝上歷史新高之際，官方對黃金的持續需求。

金價創高背景下 中國人行連續14個月增持黃金(圖:shutterstock)

根據人行周三 (7 日) 公布數據，截至去年 12 月末，中國黃金儲備規模為 7415 萬盎司，按月增加了 3 萬盎司。這意味著中國連續第 14 個月在官方儲備中增持黃金，自 2024 年 11 月本輪黃金購買周期開始以來，其累計購買量已達約 135 萬盎司，約合 42 噸。

2025 年最後一個月，黃金價格波動劇烈，一度飆升至歷史新高，隨後有所回落。儘管如此，在央行購金、地緣政治動盪以及貨幣貶值交易的推動下，黃金仍創下了自 1979 年以來的最佳年度表現。

世界黃金協會周二發布的一項研究顯示，各國央行在 2025 年底的黃金購買量，幾乎與此前 8 個月的總購買量持平。數據顯示，官方部門的需求是支撐今年金價的關鍵支柱，因為各國仍將黃金視為對沖美元風險的工具。

不過，中國人民銀行的實際購金規模仍難以確定，因為許多估計都認為，央行實際購買量更高。高盛集團估計，中國 9 月增持了 15 噸黃金，而官方公佈的增持量僅 1 噸左右。