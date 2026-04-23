鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-23 11:45

美股漲勢勢如破竹，標普 500 指數於 2026 年 4 月 16 日首度站上 7100 點大關，那斯達克指數更是自 3 月底以來連續 13 個交易日收紅，改寫逾 30 年來最長漲勢紀錄。貝萊德投信指出，本波美股噴發仍高度集中於具備 AI 長線題材的少數大型權值股，建議投資人可透過聚焦市值前 50 大公司的 ETF，精準掌握美國核心企業的 AI 長期成長紅利，並進一步強化全球資產配置的抗震能力。

觀察地緣政治衝突降溫後的反彈格局，自 2026 年 3 月底以來，美國前 50 大市值企業的表現不僅大幅超越標普 500 指數大盤，更顯著領先標普 500 等權重指數，顯示市場資金在高度不確定性的環境下，明顯向獲利穩健且具備產業壟斷地位的龍頭企業靠攏。

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貝萊德 iShares 安碩標普 500 卓越 50 ETF 009813 基金經理人楊貽甯分析，美股此波強勁回升受惠多重利多帶動，包括地緣政治風險階段性趨緩、AI 驅動的長期結構性需求續強，以及正值財報季展開，吸引大量資金透過 ETF 與主動式基金流入。在市場波動之際，具備優異競爭優勢的超大型股成為資金避風港，亦是推升指數屢創新高的主要動能。

基本面方面，美國大型龍頭企業展現出強大的獲利韌性。根據彭博資訊顯示，美國前 50 大市值企業的股東權益報酬率（ROE）表現長期優於美股整體市場，並大幅領先歐洲、日本及新興市場。楊貽甯說明，ROE 是衡量企業運用資金效率的關鍵指標，數值越高代表獲利能力越強；美國龍頭企業在創新實力與資本運用效率上具備結構性優勢，是支撐股價長期走揚的核心動力。

展望後市，高盛證券預估 2026 年標普 500 企業每股盈餘（EPS）成長率將達 12%，其中 AI 基礎建設與雲端相關投資支出的貢獻度預計高達 40%，創下近三年新高。貝萊德投信強調，目前美股雖處於高基期，但在 AI 資本支出持續擴張的支撐下，基本面依舊紮實。

針對國內投資人美股布局建議，若欲集中鎖定強者恆強的企業，009813 追蹤標普 500 卓越 50 指數，鎖定美股市值最大、競爭力最強的 50 家超大型企業，範疇涵蓋 AI、科技與核心消費等關鍵產業。在 AI 長線發展趨勢明確的背景下，透過指數篩選出最強的 50 大權值龍頭，將是投資人參與美股成長並優化資產組合的理想工具。