川普稱與普丁、澤倫斯基通話！積極斡旋盼終結俄烏戰爭

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-27 07:41

美國總統川普週日（26 日）表示，他持續與俄羅斯總統普丁及烏克蘭總統澤倫斯基保持「良好對話」，盼早日終結俄烏戰爭。

川普稱與普丁、澤倫斯基通話。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，川普在接受《福斯新聞》「The Sunday Briefing」節目專訪時表示：「我們正在處理俄羅斯的情況，俄羅斯和烏克蘭的問題，希望我們能解決它。」

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不過，他並未透露上一次與普丁通話的時間。

川普表示：「我確實與他（普丁）有對話，也與澤倫斯基有對話，而且都是良好的對話，」他說，但未透露雙方通話的具體時間。

川普同時對兩位領導人之間的敵意深感憂慮，直言批評：「普丁與澤倫斯基之間的仇恨實在荒謬，簡直瘋了。當你試圖解決問題時，仇恨是有害的。但事情終究會解決的。」