鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-26 21:00

美國司法部代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）週日（26 日）表示，在華盛頓白宮記者協會晚宴的安保人員遭遇槍擊一案中，美國總統川普及其政府官員可能是嫌疑人的目標。

根據《路透》報導，來自加州的科爾 · 托馬斯 · 艾倫（Cole Tomas Allen）週六（25 日）於華盛頓希爾頓飯店，在安全檢查哨持霰彈槍朝一名特勤局特工開槍，隨後被在場人員壓制並予以逮捕。

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事發後，川普、第一夫人梅蘭妮亞與政府官員都隨即被護送撤離晚宴現場。

對此，布蘭奇在接受《NBC》新聞節目《Meet the Press》專訪時表示：「看起來他確實是有意鎖定在政府任職的人員，目標可能也包括總統。」

他並指出，嫌犯疑似從洛杉磯搭乘火車，途經芝加哥轉車後抵達華盛頓。

受傷的特勤局特工因身著防彈背心，成功阻擋了致命威脅。川普事後在白宮向媒體表示，該名特工「身體狀況良好」；特勤局發言人 Anthony Guglielmi 亦證實，該名特工已出院。

布蘭奇表示，嫌犯預計於週一（27 日）在聯邦法院被正式起訴，罪名包括襲擊聯邦執法人員、開槍射擊，以及企圖謀殺聯邦執法人員等三項重罪。

不過，對於外界關注此案是否涉及伊朗背景，布蘭奇表示目前還不知道。

川普則在事後公開表示，他相信自己正是此次攻擊的目標對象。報導指出，這已是他自 2024 年以來第三度成為暗殺行動的目標，期間美國國內政治對立情緒持續加劇。