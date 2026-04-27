袁志峰 2026-04-28 04:50

今日推介 - 比亞迪電子 (285, $27.68), 目標價 $1

30.50, 止損價 $26.5

1) 股市前景

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周一港股表現分化，恒指跌 0.2%，恒生科指漲 0.8%，南向資金轉淨賣出，反映投資者短線謹慎。基於人民幣兌美元穩步升值及中國首季度經濟增長不俗，預期港股中長期向好，恒指年底前回升至 27000 至 28000 點。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指平開，早段最多曾漲 108 點至 26086 點，隨後震盪走低，午後最多倒跌 120 點，收報 25925 點，跌 52 點或 0.2%。成交額按日增 6% 至 2516 億元，3 月份日均成交額 3038 億元。

港股通南向資金轉淨賣出約 41 億元。中芯國際 (981)、中國移動(941) 及中海油 (883) 錄得 9.8、9.3 及 6.7 億元淨買入。盈富基金 (2800)、南方恒生科指(3033) 及恒生國指 (2828) 錄得 32.1、11.0 及 8.2 億元淨賣出。4 月以來累積淨買入約 338 億元，3 月淨買入約 614 億元。

恒指跌 0.2%，成份股 36 升 53 跌 1 持平。中芯國際 (981) 漲逾 6%，為升幅最大藍籌。比亞迪 (1211) 及舜宇光學 (2382) 漲逾 4%。中國電信 (728) 漲逾 2%。中海油 (883)、中石油(857)、友邦保險(1299)、銀河娛樂(27)、周大福(1929) 及九龍倉置業 (1997) 升逾 1%。中國聯通 (762) 升近 1%。國藥控股 (1099)、中國宏橋(1378) 及洛陽鉬業 (3993) 跌逾 3%， 為跌幅最大藍籌。吉利汽車 (175)、華潤置地(1109)、寧德時代(3750)、信達生物(1801)、中生製藥(1177)、華潤啤酒(291) 及海底撈 (6862) 跌逾 2%。中銀香港 (2388)、中國人壽(2628)、翰森製藥(3692)、中國神華(1088) 及紫金礦業 (2899) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.8%，收報 4939 點，成份股 12 升 17 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，百度 (9888) 及網易 (9999) 升逾 3% 及 1%。阿里 (9988) 及京東 (9618) 跌逾 1%。騰訊 (700) 跌 3%。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 漲逾 6%，為升幅最大成份股。舜宇光學 (2382) 及比亞迪 (1211) 漲逾 4%。比亞迪電子 (285) 升逾 2%。零跑汽車 (9863) 及蔚來 (9866) 升近 2%。同程旅行 (780) 跌逾 3%，為跌幅最大成份股。京東健康 (6618) 跌 2%。攜程 (9961)、金山軟件(3888) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 1%。

板塊方面，港口、光伏、礦產、旅遊及鋰電池股下跌，跌幅居前。招商局港口 (144) 及中遠海運港口 (1199) 跌逾 3%。協鑫科技 (3800) 及信義光能 (968) 跌逾 4% 及 1%。洛陽鉬業 (3993) 及五礦資源 (1208) 跌逾 3% 及 2%。同程旅行 (780) 及華住集團 (1179) 跌逾 3% 及 2%。贛鋒鋰業 (1772)、天齊鋰業(9696) 及寧德時代 (3750) 跌逾 2%。

晶片及手機零件股上升，漲幅居前。華虹半導體 (1347) 及中芯國際 (981) 漲逾 6%。瑞聲科技 (2018) 及舜宇光學 (2382) 漲 5% 及 2%。

周一上証指數低開 0.1%，全日窄幅震盪，早盤最多曾跌 0.2%，午後最多曾漲 0.3%，收報 4086.34 點，升 0.2%。深証成指升 0.4%。科創 50 指數升 3.8%。滬深兩市總成交約 25900 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 500 億元，3 月份日均成交額約 23100 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布，今年首季，全國規模以上工業企業實現利潤總額 1.7 萬億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 15.5%。單計 3 月份，規模以上工業企業利潤增長 15.8%。(信報)

中國信通院公布，今年首 3 個月，國內市場手機出貨量 6080.5 萬部，按年減少 12.7%。單計 3 月，國內市場手機出貨量 2115 萬部，按年下跌 7.1%。(信報)

4) 個股訊息

藥明康德 (2359) 公布，今年第一季盈利 46.52 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 26.7%。期內，營業收入 124.36 億元，按年升 28.8%。(信報)