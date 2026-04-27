袁志峰
今日推介 - 比亞迪電子 (285, $27.68), 目標價 $1
30.50, 止損價 $26.5
1) 股市前景
周一港股表現分化，恒指跌 0.2%，恒生科指漲 0.8%，南向資金轉淨賣出，反映投資者短線謹慎。基於人民幣兌美元穩步升值及中國首季度經濟增長不俗，預期港股中長期向好，恒指年底前回升至 27000 至 28000 點。
2) 上日中港股市況總結
周一恒指平開，早段最多曾漲 108 點至 26086 點，隨後震盪走低，午後最多倒跌 120 點，收報 25925 點，跌 52 點或 0.2%。成交額按日增 6% 至 2516 億元，3 月份日均成交額 3038 億元。
港股通南向資金轉淨賣出約 41 億元。中芯國際 (981)、中國移動(941) 及中海油 (883) 錄得 9.8、9.3 及 6.7 億元淨買入。盈富基金 (2800)、南方恒生科指(3033) 及恒生國指 (2828) 錄得 32.1、11.0 及 8.2 億元淨賣出。4 月以來累積淨買入約 338 億元，3 月淨買入約 614 億元。
恒指跌 0.2%，成份股 36 升 53 跌 1 持平。中芯國際 (981) 漲逾 6%，為升幅最大藍籌。比亞迪 (1211) 及舜宇光學 (2382) 漲逾 4%。中國電信 (728) 漲逾 2%。中海油 (883)、中石油(857)、友邦保險(1299)、銀河娛樂(27)、周大福(1929) 及九龍倉置業 (1997) 升逾 1%。中國聯通 (762) 升近 1%。國藥控股 (1099)、中國宏橋(1378) 及洛陽鉬業 (3993) 跌逾 3%， 為跌幅最大藍籌。吉利汽車 (175)、華潤置地(1109)、寧德時代(3750)、信達生物(1801)、中生製藥(1177)、華潤啤酒(291) 及海底撈 (6862) 跌逾 2%。中銀香港 (2388)、中國人壽(2628)、翰森製藥(3692)、中國神華(1088) 及紫金礦業 (2899) 跌逾 1%。
恒生科指升 0.8%，收報 4939 點，成份股 12 升 17 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，百度 (9888) 及網易 (9999) 升逾 3% 及 1%。阿里 (9988) 及京東 (9618) 跌逾 1%。騰訊 (700) 跌 3%。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 漲逾 6%，為升幅最大成份股。舜宇光學 (2382) 及比亞迪 (1211) 漲逾 4%。比亞迪電子 (285) 升逾 2%。零跑汽車 (9863) 及蔚來 (9866) 升近 2%。同程旅行 (780) 跌逾 3%，為跌幅最大成份股。京東健康 (6618) 跌 2%。攜程 (9961)、金山軟件(3888) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 1%。
板塊方面，港口、光伏、礦產、旅遊及鋰電池股下跌，跌幅居前。招商局港口 (144) 及中遠海運港口 (1199) 跌逾 3%。協鑫科技 (3800) 及信義光能 (968) 跌逾 4% 及 1%。洛陽鉬業 (3993) 及五礦資源 (1208) 跌逾 3% 及 2%。同程旅行 (780) 及華住集團 (1179) 跌逾 3% 及 2%。贛鋒鋰業 (1772)、天齊鋰業(9696) 及寧德時代 (3750) 跌逾 2%。
晶片及手機零件股上升，漲幅居前。華虹半導體 (1347) 及中芯國際 (981) 漲逾 6%。瑞聲科技 (2018) 及舜宇光學 (2382) 漲 5% 及 2%。
周一上証指數低開 0.1%，全日窄幅震盪，早盤最多曾跌 0.2%，午後最多曾漲 0.3%，收報 4086.34 點，升 0.2%。深証成指升 0.4%。科創 50 指數升 3.8%。滬深兩市總成交約 25900 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 500 億元，3 月份日均成交額約 23100 億元。
3) 宏觀 / 行業訊息
國家統計局公布，今年首季，全國規模以上工業企業實現利潤總額 1.7 萬億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 15.5%。單計 3 月份，規模以上工業企業利潤增長 15.8%。(信報)
中國信通院公布，今年首 3 個月，國內市場手機出貨量 6080.5 萬部，按年減少 12.7%。單計 3 月，國內市場手機出貨量 2115 萬部，按年下跌 7.1%。(信報)
4) 個股訊息
藥明康德 (2359) 公布，今年第一季盈利 46.52 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 26.7%。期內，營業收入 124.36 億元，按年升 28.8%。(信報)
彭博引述知情人士表示，港口營運商招商局集團正在洽談，加入收購長和 (1) 旗下數十個港口的財團；此舉為這筆一度因中美地緣政治緊張而陷入停滯的交易重新注入動力。(信報)
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