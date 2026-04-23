袁志峰 2026-04-24 04:50

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【袁志峰專欄】 港股技術調整，升浪未完（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

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周四港股下滑，成交增加，南向資金維持淨買入，主要增持大盤指數 ETF。美伊戰事對金融市場的影響已消化，疊加人民幣兌美元穩步升值及中國首季度經濟增長勝預期，港股前景好轉，預期恒指年底前回升至 27000 至 28000 點。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 64 點，早盤震盪走低，最多曾跌 323 點，午後跌幅一度收窄至 187 點，尾市偏軟，收報 25915 點，跌 248 點或 0.9%。成交額按日增 12% 至 2554 億元，3 月份日均成交額 3038 億元。

港股通南向資金淨買入約 86 億元。盈富基金 (2800)、南方恒生科指 (3033) 及恒生國指 (2828) 錄得 36.6、8.5 及 8.2 億元淨買入。吉利汽車 (175)、阿里 (9988) 及中芯國際 (981) 錄得 6.5、6.0 及 5.0 億元淨賣出。4 月以來累積淨買入約 344 億元，3 月淨買入約 614 億元。

恒指跌 0.9%，成份股 25 升 63 跌 2 持平。中石油 (857) 及中海油 (883) 漲逾 4% 及 2%，為升幅最大藍籌。中石化 (386)、中國神華 (1088)、中國電信 (728)、東方海外 (316)、華潤電力 (836) 及石藥集團 (1093) 升逾 1%。信達生物 (1801) 跌逾 5%，為跌幅最大藍籌。吉利汽車 (175) 及中生製藥 (1177) 跌逾 4%。創科實業 (669)、周大福 (1929)、藥明生物 (2269) 及新東方 (9901) 跌逾 3%。滙豐 (5)、中國宏橋 (1378)、泡泡瑪特 (9992)、紫金礦業 (2899)、翰森製藥 (3692)、老鋪黃金 (6181) 及洛陽鉬業 (3993) 跌逾 2%。友邦保險 (1299)、中國人壽 (2628) 及中芯國際 (981) 跌逾 1%。

恒生科指跌 2.0%，收報 4865 點，成份股 1 升 29 跌 1 持平。大型科技股跑輸大市，騰訊 (700)、美團 (3690)、京東 (9618) 及小米 (1810) 跌逾 1%，網易 (9999) 及快手 (1024) 跌逾 2%。零跑汽車 (9863) 跌近 8%，為跌幅最大成份股。小鵬汽車 (9868) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 6% 及 5%。比亞迪電子 (285) 及比亞迪 (1211) 跌逾 4% 及 3%。騰訊音樂 (1698)、地平線機器人 (9660)、舜宇光學 (2382)、海爾智家 (6690) 及同程旅行 (780) 跌逾 2%。聯想 (992) 升 0.1%，是唯一上升成份股。

板塊方面，石油及煤炭股逆市上升，漲幅居前。中石油 (857) 及中海油 (883) 升逾 4% 及 2%。兗礦能源 (1171) 及中煤能源 (1898) 升逾 5% 及 3%。

電動車、生物科技、航空、鋰礦、黃金及有色金屬股跑輸大市，跌幅居前。東方航空 (670) 跌逾 6%，南方航空 (1055) 及中國國航 (753) 跌逾 4%。贛鋒鋰業 (1772) 及天齊鋰業 (9696) 跌逾 4% 及 3%。招金礦業 (1818) 跌逾 3%，紫金礦業 (2899) 及山東黃金 (1787) 跌逾 2%。中國鋁業 (2600) 及江西銅業 (358) 跌逾 3%，洛陽鉬業 (3993) 跌逾 2%。

周四上証指數高開 0.1%，早盤輾轉下滑，最多曾跌 0.9%，午後跌幅收窄，收報 4093.25 點，跌 0.3%。深証成指跌 0.9%。科創 50 指數跌 1.3%。滬深兩市總成交約 28000 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 2400 億元，3 月份日均成交額約 23100 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

政府統計處公布，香港今年 1 月至 3 月經季節性調整失業率跌至 3.7%，較去年 12 月至今年 2 月的 3.8%，跌 0.1 個百分點。(信報)

4) 個股訊息

金沙中國 (1928) 公布，根據美國公認會計原則，今年首季的淨收益總額按年增加 23.6% 至 21 億美元；淨收入按年增加 45.5% 至 2.94 億美元。(信報)

中國電信 (728) 公布首季業績，股東應佔利潤 73.5 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年下跌 17.1%。期內，經營收入 1319.67 億元，按年減少 2.6%。(信報)