鉅亨網新聞中心 2026-04-25 20:00

中國知名影視公司、曾被市場封為「影視第一股」的中國娛樂集團華誼兄弟 (300027-CN) 深陷財務危機，浙江省金華市中級人民法院於 4 月 23 日正式裁定，對該公司啟動預重整程序，並指定北京市中倫（上海）律師事務所與浙江智仁律師事務所擔任臨時管理人。

華誼兄弟被申請破產啟動預重整、8年虧損超85億。(圖：華誼兄弟微博)

此次破產危機的導火線，源自華誼兄弟不能清償北京泰睿飛克科技有限公司約 1140 萬元本金的債務，債權人認為華誼兄弟明顯缺乏清償能力，但具有重整價值，所以向金華市中級人民法院提起重整申請。法院決定對華誼兄弟啟動預重整。

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根據天眼查資料，泰睿飛克僅有 6 名員工投保，屬於規模極小的企業。然而，華誼兄弟在 2022 年年報中就已揭露，對泰睿飛克尚有逾 1,162 萬元人民幣的應付帳款，且已拖欠超過一年。

法院受理後，華誼兄弟將全面展開債權債務清理、核心資產核查及重整投資人招募等工作。

若預重整期限內無法達成有效重整方案，公司將直接面臨破產清算，股票亦將遭終止上市。

值得注意的是，華誼兄弟持有近期熱播的古裝愛情劇《逐玉》出品公司浙江東陽浩瀚影視娛樂約 49% 股權。

業界估算該劇製作成本約 4 億元，整體收益有機會突破 8 億元。依持股比例推算，華誼兄弟可望因此挹注約 8,000 萬至 1.5 億元人民幣的淨利。

不過，即便該劇表現亮眼，對於公司整體沉重的財務壓力而言，仍難以產生決定性的扭轉作用。

事實上，華誼兄弟的財務狀況早已亮起紅燈。中國《每日經濟新聞》記者查閱華誼兄弟於 4 月 16 日發布的「累計訴訟與仲裁案件情況」公告發現，其中列出的 27 名原告，不乏貓眼文化、伯樂行銷公司、建磊裝飾工程（主要從事影城裝修）、天美杉杉奧萊及聯瑞影業等業界合作夥伴。

報導指出，這顯示華誼兄弟的資金壓力並非短期問題，而是已擴散至影視產業鏈上下游的多個環節。

若從違約時間推估，相關欠款糾紛大約可追溯至 2021 年前後。今年 4 月，泰睿飛克已向法院提出對華誼兄弟的重整申請。

據華誼兄弟公告，2025 年前三季度，該公司僅實現營業收入 1,708 萬元，同期虧損近 2,832 萬元；負債總額超過 7 億元，淨資產為負 2.45 億元，已陷入嚴重資不抵債的困境。

2025 年全年業績預告更顯示，預計歸母淨利潤虧損介於 2.89 億至 4.07 億元之間，虧損規模較上年進一步擴大。

自 2018 年首度出現年度虧損以來，華誼兄弟已連續七年深陷虧損泥淖，截至 2025 年，八年累計虧損總額已逾 85 億元人民幣。

與此同時，公司核心影視業務主體：華誼兄弟電影（海口）有限公司價值 1 億元的股權，已遭浙江省東陽市人民法院凍結，期限長達三年，直到 2029 年 4 月。

公司控股股東、實際控制人王中磊所持逾千萬股股票，該部分股份佔其持股總數的 17.10%，占公司總股本的 0.41%，亦面臨司法拍賣，其控制權的穩定性持續削弱。

華誼兄弟：從娛樂王國到黃粱一夢

1994 年，王中軍、王中磊兄弟創立公司，並與導演馮小剛合作一系列膾炙人口的賀歲片，包括《沒完沒了》、《大腕》、《天下無賊》等，奠定了在業界的霸主地位。

2009 年，華誼兄弟登陸深交所創業板，成為中國首家上市娛樂公司，風光一時無兩。2015 年股價一度衝上 32 元人民幣，市值突破 900 億元，旗下簽約藝人囊括馮小剛、成龍、葛優、劉德華、黃曉明、李冰冰等近百位一線明星，儼然是中國娛樂圈最具影響力的造星搖籃。

然而，盛極而衰。在巔峰時期，華誼兄弟仿效迪士尼模式，大舉推行「去電影化」策略，高溢價收購多家明星持股公司，並與其簽訂高額業績對賭協議，試圖跨足 IP 授權、實景娛樂、網路及遊戲等領域，打造全產業鏈娛樂帝國。然而，風險來得比收益更快。

2018 年，恰逢中國影視業接連爆發明星逃稅、片酬陰陽合約、收視率造假等醜聞，重創整體產業信心，華誼兄弟首度出現年度虧損，此後便一蹶不振，再未走出虧損陰霾。

截至 4 月 24 日，華誼兄弟最新市值僅約 51.6 億元，與歷史巔峰相比，已蒸發逾九成。

對此，華誼兄弟方面表示，將積極配合法院及臨時管理人推進預重整各項工作，全力化解債務、盤活核心資產，力爭實現企業脫困。