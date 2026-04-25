鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-25 12:08

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 近日在專訪中表示，未來不排除未來出任聯準會主席的可能性，為未來美國貨幣政策人事布局增添更多想像空間。同時，貝森特強調人工智慧 (AI) 已成為美國經濟競爭力的核心動能，預期在一年至一年半內，將對整體經濟與社會產生顛覆性影響。

貝森特指出，自己在卸任財政部長後，對競選美國總統或任何民選職位「毫無興趣」，但聯準會主席一職並非經由選舉產生，且具備影響經濟方向的重要性，因此不會排除未來接任的可能。

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他直言：「我不會說未來擔任聯準會主席是不可能的。」

在政策方向上，貝森特將 AI 視為美國未來經濟成長的關鍵。

他警告，科技變革的時間窗口已大幅縮短，「不是五年，而是一年，或許十八個月」，AI 將迅速改變企業運作與產業結構，包括壓縮人力成本、提升生產效率，並讓小型企業得以在少量人力下運作。

不過，他也對 AI 潛在風險保持高度警戒。貝森特透露，目前參與一個高層工作小組，每週定期監測 AI 模型發展，並評估系統漏洞與可能來自犯罪與敵對勢力的威脅。

在經濟展望方面，貝森特認為，美國經濟在短期震盪後將回歸正軌，但「經濟成果普及至家庭」的時間點，將從原先預估的 2026 年第二季延後至第三季。

在稅制政策上，貝森特指出，政府將把焦點放在收入分配，優先提升所得最低 50% 勞工的收入。他強調，比起調整稅率，更重要的是讓這一半民眾「口袋真的變厚」。

貝森特指出，在川普任期內，低收入族群收入成長速度超越高收入族群，未來政策目標將延續這一方向，透過措施如加班費免稅等手段改善分配結構。

此外，在產業政策與能源策略方面，貝森特認為，美國過去數十年因監管與政策因素，逐步流失製造能力，未來應強化本土產業韌性。他同時指出，能源價格上漲將刺激供給增加，最終形成價格回落的自我調節機制。