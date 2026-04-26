鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-26 12:00

新加坡正從過去的東西方門戶，轉型為人工智慧 (AI) 領域的「中立區」，中國新創公司希望在此擺脫北京政府的掌控，而美國企業則試圖在不觸碰嚴苛簽證限制的情況下，延攬海外頂尖人才。

長期以來，新加坡憑著親商立場與雙語環境廣受青睞。路透報導， 如今隨著美中兩大強權透過出口管制與人才管制爭奪技術主導權，新加坡的角色正從「橋樑」，轉變為將美中雙方維持在安全距離外的「緩衝區」。

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Kamet Capital 執行長 Kerry Goh 表示，在新加坡設立公司能讓國際客戶感到「非常安心」，因為新創企業的智慧財產權 (IP) 留在島內，就不受中國或美國的法規管制。

Goh 先前建議兩名計劃創立 AI 影片公司 Topview 的前阿里巴巴高層在新加坡落腳，就是料中國際客戶對中國政府監管心存疑慮。Goh 對這家自 2024 年以來獲得 Kamet 超過 800 萬美元投資的公司說：「你們的客戶不是中國人，產品也不在中國銷售，在新加坡設點能增加賣到美國的機會。」

簽證政策分歧 強化新加坡吸引力

美國總統川普在第一任期以安全風險為由，升高美中科技競爭，隨著 AI 技術普及，雙方在川普第二任期的報復措施更加劇烈。

更令企業頭痛的是，川普對高階人才 H-1B 簽證的改革，嚴重衝擊需頻繁調度海外員工至美國的企業。相較之下，新加坡展現了成為「AI 動能經濟體」的雄心，不但推出專為 AI 人才設計的簽證，還針對智慧財產權註冊提供稅賦優惠。

新加坡經濟發展局 (EDB) 發言人指出，當地的「生態系推動者」已吸引各國不同規模的企業進駐。產業主管與分析師分析，中國公司希望透過「新加坡化」來擺脫政治偏見，而美國公司則在此招募不必擔心簽證問題的工程師。

目前在新加坡設有據點、且有美國或中國背景的 AI 公司，包括自動化平台 Workato、財富管理工具 Addepar 及筆記設備商 Plaud AI，法律平台 Harvey AI 也將於 6 月加入。此外，透過新加坡主權基金 GIC 領投取得 300 億美元融資的 Anthropic，據悉正計劃開設新加坡辦事處，加入 OpenAI、Meta(META-US)旗下的超級智慧實驗室 (Superintelligence Labs) 與 Google(GOOGL-US)DeepMind 等巨頭行列。

科技圍牆與「灰色地帶」風險

儘管新加坡積極招商，美中強權仍致力保護自家技術。美國已禁止輝達 (NVDA-US) 向中國銷售頂尖 AI 晶片並封鎖半導體設備，中國則傳出對 AI 新創 Manus 的創辦人實施出境限制，主因該公司去年從中國遷至新加坡並被 Meta 收購。

新加坡國立大學政治學者莊嘉穎警告，考慮到美中要求技術棧 (Tech stacks) 徹底分開，新加坡可能被視為技術轉移的「灰色地帶」，進而導致新加坡本身面臨相關限制。

「極度友善」的簽證流程

科技業在美中面臨的挑戰層出不窮：中國要求企業隨時交出數據，令外資不安，而美國政府反覆無常的政策，則令投資人屏息。

Circular Technology 研究主管 Brad Gastwirth 指出，美國簽證過程變得更不可預測，審核更嚴、費用更高且耗時更久。

反觀新加坡，企業服務提供商 Link-da 創辦人 Huang Lin 表示，新加坡的入境政策「非常友善」，工作簽證有時在三天內就能獲准。