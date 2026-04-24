鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-24 11:00

美國總統川普 (Donald Trump) 週四 (23 日) 在自家社群平台 Truth Social 發文，駁斥外界指他「急於結束與伊朗戰爭」的說法，強調相關傳聞並不屬實。

他寫道：「對於那些人數比以往更少、還在閱讀《紐約時報》或收看假新聞 CNN，並認為我對與伊朗的這場『戰爭』(如果你真的要這樣稱呼它的話！) 感到『焦急』的人，請注意，我可能是歷來在這個位置上最沒有壓力的人。」

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他接著說：「我擁有全世界的時間，但伊朗沒有，時間正在倒數！」

川普進一步指出，部分媒體訂閱與收視表現不佳，是因為已失去公信力。他並聲稱，伊朗海軍已「沉入海底」，空軍遭到摧毀，防空與雷達系統已被清除，領導層也「不復存在」，封鎖行動嚴密且強大，情勢只會持續惡化，時間並不站在伊朗一方。

他強調，任何協議僅會在對美國、盟友及全球都有利的情況下才會達成。

同日稍早，川普也在 Truth Social 表示，已下令美國海軍對任何在 荷姆茲海峽 水域布設水雷的船隻「直接開火擊沉」，且不得有任何遲疑。

他同時指出，美軍掃雷部隊正持續清除該水道中的水雷，並要求將相關行動規模擴大至三倍。