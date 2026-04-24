鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-24 17:30

根據高盛最新數據，隨著美伊衝突進入第三個月，波斯灣石油供應遭受重創，當月日產量較戰前銳減約 1450 萬桶，降幅高達 57%。

高盛：波斯灣石油供應量較戰前水準銳減57% 恐需要數月才能恢復(圖:shutterstock)

高盛分析師強調，只有在荷姆茲海峽實現完全且安全的重開，並確保不再發生針對石油設施的新襲擊，產能才有望逐步修復，而整個恢復過程預計將耗時數月之久。

‌



受此供應中斷影響，國際油價持續承壓上行。作為全球能源大動脈，荷姆茲海峽航運近乎停滯，導致布蘭特期油價格連 5 日收漲，本周累計漲幅達 17%，目前交投於每桶 106 美元附近。

儘管油價仍低於衝突期間近 120 美元的峰值，但相較於戰前不到 73 美元的水平已大幅攀升，顯示出市場對供應風險的極度擔憂。

高盛分析認為，一旦荷姆茲海峽局勢緩和，在沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國閒置產能的支撐下，產量將相對迅速地回歸。

然而，復甦之路仍面臨嚴峻瓶頸。目前波斯灣地區可用的空油輪容量已經驟降約 50%，這極大限制了出口運輸的速度，加上長時間的油井關停恐導致低壓油藏流量下降，需透過修井作業才能完全恢復。

根據外部機構預測平均值，波斯灣產油國可能在三個月內恢復約 70% 的損失產量，並在六個月內恢復 88%。

此外，各國恢復前景呈現分化。受油藏特性、基礎建設挑戰及製裁等因素掣肘，伊朗和伊拉克面臨更大的復產風險，而沙國則具備更快提升產量的潛力。