鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-24 15:20

據《路透》報導，五角大樓內部流出的郵件顯示，美國政府正考慮對那些在美伊戰爭中「表現不力」的北約盟友實施嚴厲懲罰。這封由一名美國官員披露的內部郵件，概述了美國打算如何處置那些被認為未能在美、以對伊朗軍事行動中提供支持的盟國。

郵件中提出的懲罰選項極具衝擊性，包括暫停西班牙的北約成員國資格，以及重新審視美國對英國擁有福克蘭群島主權聲索的立場。

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據報導，美國對盟國在戰爭中表現出的猶豫不決，或是直接拒絕向美軍提供「准入、基地和飛越領空權」(ABO) 感到強烈不滿。郵件明確指出，提供 ABO 是北約成員國的「絕對底線」。

西班牙因關閉領空，並拒絕美軍使用其軍事基地，成為主要的針對目標。西班牙國防部長羅夫萊斯 (Margarita Robles) 此前曾批評這場戰爭「非法且不公正」，而總理桑切斯 (Pedro Sanchez) 儘管面臨川普的關稅威脅，仍堅持反對衝突。此外，郵件還提議將「不配合」的國家從北約內部的重要或具威望的職位中撤換。

美國總統川普此前曾多次抨擊北約盟友未派遣海軍協助重新開放荷姆茲海峽，並指責盟國在關鍵時刻「並未與我們並肩作戰」。五角大樓新聞秘書 Kingsley Wilson 回應相關報導時表示，國防部正確保總統擁有一套「可信且切實可行」的選項，以確保盟友不再是「紙老虎」，而是承擔起應盡的責任。