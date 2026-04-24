鉅亨網編輯林羿君 2026-04-24 11:27

精品巨頭 LVMH 執行長阿爾諾 (Bernard Arnault) 周四 (23 日) 警告，若中東衝突無法獲得解決，全球恐將面臨一場「世界級災難」。

LVMH首季銷量腰斬 CEO警告：中東衝突恐成世界級災難。(圖:shutterstock)

阿爾諾之所以發出這番警告，是因為伊朗戰爭已在今年第一季明顯拖累需求，使這家全球最大奢侈品集團的銷售成長幾乎腰斬。

‌



阿爾諾在巴黎舉行的股東大會上向股東表示，中東地區正陷入極為嚴峻的危機。他指出，未來局勢發展有兩種可能：一是演變成全球性災難，對經濟造成極其深遠且負面的衝擊，屆時 2026 年的前景將難以預料；另一種則是如大眾所期盼，儘管目前看來難度極高，但衝突若能以某種形式迅速平息，商業活動便有望重回正軌。

LVMH 上周表示，第一季有機銷售成長僅 1%，而中東衝突就對有機成長造成 1 個百分點的負面影響，等同讓單季成長幅度減半。儘管如此，阿爾諾預期，若伊朗、美國與以色列之間能達成協議，精品產業有望在今年下半年迎來復甦。

目前雖然已實施停火，但衝突何時、以及如何真正結束，仍充滿不確定性。美國與伊朗都將荷姆茲海峽作為談判籌碼，而全球約五分之一的原油平時都需經過這條關鍵水道。

該海峽實質封鎖後，國際能源總署（IEA）署長周四向 CNBC 表示，這已構成「史上最大的能源安全威脅」。

阿爾諾的發言，也反映出整個奢侈品產業正共同面對的壓力。許多 LVMH 同業在 3 月同樣因中東地區活動放緩而銷售受挫，進一步拖累單季財報與股價表現。

這波衝突爆發的時機對精品業而言極其脆弱，原本各界普遍預期產業在經歷長達一年的低迷後，將於 2026 年重返成長軌道，如今這份復甦前景已面臨挑戰。

麥肯錫高級合夥人 Gemma D’Auria 指出，中東曾是成長熱點，但目前客戶反映消費者信心、客流量及支出正遭受「雙重打擊」；品牌短期內將面臨該地區客流銳減的衝擊，至於中東客群是否會轉往其他海外地區消費來彌補此缺口，仍有待觀察。

對許多大型奢侈品牌而言，中東市場約占總銷售的中個位數百分比，但像歷峰集團（Richemont）這類擁有卡地亞（Cartier）的公司，對該地區的曝險更高。更重要的是，中東市場通常具備更高的獲利能力，因此對企業獲利底線的衝擊可能更為嚴重。

晨星分析師 Jelena Sokolova 表示，整體奢侈品復甦趨勢看來仍在延續，「但步伐相當溫和且不均衡」。

儘管中國消費者的需求曾有所回升，但隨著當地房地產價格承壓，市場信心依然疲軟，且不同品牌間的表現分化嚴重：LVMH 在中國市場有所改善，但 Kering 集團旗下的 Gucci 尚未見效，而 Hermes 在日本以外的亞洲市場成長亦有所放緩。

Gucci 母公司開雲集團上周表示，中東地區第一季零售營收年減 11%，儘管前兩個月仍維持成長。該公司在當地擁有 79 家門市，中東市場約占其零售營收的 5%。

愛馬仕雖然因超高資產客群較具韌性，表現優於不少同業，但第一季銷售仍明顯不如預期。公司指出，「批發業務明顯受到寄售店銷售下滑影響，尤其是在中東與機場通路。」

相較之下，規模較小的 Moncler 與 Brunello Cucinelli 受到的衝擊較輕。Moncler 指出，EMEA 地區銷售年減 1%，部分原因就是赴該區旅遊趨勢疲弱。

D’Auria 形容這是一場「雙速復甦」：部分頂級品牌持續強勁成長，而更多鎖定中階奢侈品市場的品牌則明顯落後。她指出，這些中階品牌如今必須重新調整策略，重新吸引那些因近年價格大幅上漲而被排除在外的消費者。