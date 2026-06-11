AI Agent熱浪來襲 前五大eSSD品牌Q1營收184.6億美元創高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-11 15:56

TrendForce 今 (11) 日發布最新 Enterprise SSD 產業調查，受到 AI Agent 服務普及與 CSP 業者強勁訂單帶動，2026 年第一季全球前五大 Enterprise SSD 品牌廠營收再度創下新高，單季營收較前一季度成長 86.1%，突破 184.6 億美元。

伺服器示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

TrendForce 指出，第一季市場陷入極度嚴峻的供需失衡，由於各大供應商庫存水位已降至歷史低點，產出速度遠遠趕不上訂單增長，供應商為實現獲利極大化，積極推升價格，使得第一季合約價狂飆 80%。

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觀察主要 Enterprise SSD 品牌營收表現，Samsung 在本季度展現強大的供應韌性，儘管面對 CSP 業者近乎倍增的採購需求，產出速度難以填補缺口，但隨著旗下產品全面升級至 236 層，供應產能大幅擴張。受惠於 176 層 QLC 產品的大規模放量，Samsung 單季營收達到 70.5 億美元，季成長達 92.8%。

SK 海力士集團本季度同樣表現亮眼，透過 SK hynix 與子公司 Solidigm 的技術互補，單季營收來到 46.4 億美元。Solidigm 的 QLC 產品出貨量持續攀升，結合 SK hynix 的 176 層 TLC 產品，成功滿足 AI Inference 需求。目前 Solidigm 正加速推進 240 層製程，而 SK hynix 研發部門更已著手研發 375 層 TLC 產品。

美光 (MU-US) 今年果斷調整產能結構，將資源由手機及通路市場大舉轉向 Enterprise SSD，其策略轉型效益已顯著反映在財報上。受惠於產能供給大幅提升，美光本季 Enterprise SSD 營收一舉衝上近 30.9 億美元。

鎧俠隨著 218 層產品陸續通過北美客戶驗證並開始放量，加上在伺服器品牌商提升市占率，本季營收成長至 22.2 億美元左右，鎧俠正擴大驗證 245TB QLC 產品，試圖擴大下半年出貨動能。

SanDisk 在本季展現穩健的營運韌度，特別是在大容量存儲的佈局上已進入收穫期。隨著位元出貨量成長 20%，本季營收來到近 14.7 億美元。在全球大容量 QLC 供不應求的環境下，SanDisk 的 QLC Enterprise SSD 已開始進入出貨階段。隨著客戶驗證程序陸續完成，預期未來數季 QLC 產品將成為 SanDisk 營收增長的關鍵動能，持續填補市場對於 AI 訓練數據集的大容量儲存缺口。