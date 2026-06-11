AI Agent熱浪來襲 前五大eSSD品牌Q1營收184.6億美元創高
鉅亨網記者魏志豪 台北
TrendForce 今 (11) 日發布最新 Enterprise SSD 產業調查，受到 AI Agent 服務普及與 CSP 業者強勁訂單帶動，2026 年第一季全球前五大 Enterprise SSD 品牌廠營收再度創下新高，單季營收較前一季度成長 86.1%，突破 184.6 億美元。
TrendForce 指出，第一季市場陷入極度嚴峻的供需失衡，由於各大供應商庫存水位已降至歷史低點，產出速度遠遠趕不上訂單增長，供應商為實現獲利極大化，積極推升價格，使得第一季合約價狂飆 80%。
觀察主要 Enterprise SSD 品牌營收表現，Samsung 在本季度展現強大的供應韌性，儘管面對 CSP 業者近乎倍增的採購需求，產出速度難以填補缺口，但隨著旗下產品全面升級至 236 層，供應產能大幅擴張。受惠於 176 層 QLC 產品的大規模放量，Samsung 單季營收達到 70.5 億美元，季成長達 92.8%。
SK 海力士集團本季度同樣表現亮眼，透過 SK hynix 與子公司 Solidigm 的技術互補，單季營收來到 46.4 億美元。Solidigm 的 QLC 產品出貨量持續攀升，結合 SK hynix 的 176 層 TLC 產品，成功滿足 AI Inference 需求。目前 Solidigm 正加速推進 240 層製程，而 SK hynix 研發部門更已著手研發 375 層 TLC 產品。
美光 (MU-US) 今年果斷調整產能結構，將資源由手機及通路市場大舉轉向 Enterprise SSD，其策略轉型效益已顯著反映在財報上。受惠於產能供給大幅提升，美光本季 Enterprise SSD 營收一舉衝上近 30.9 億美元。
鎧俠隨著 218 層產品陸續通過北美客戶驗證並開始放量，加上在伺服器品牌商提升市占率，本季營收成長至 22.2 億美元左右，鎧俠正擴大驗證 245TB QLC 產品，試圖擴大下半年出貨動能。
SanDisk 在本季展現穩健的營運韌度，特別是在大容量存儲的佈局上已進入收穫期。隨著位元出貨量成長 20%，本季營收來到近 14.7 億美元。在全球大容量 QLC 供不應求的環境下，SanDisk 的 QLC Enterprise SSD 已開始進入出貨階段。隨著客戶驗證程序陸續完成，預期未來數季 QLC 產品將成為 SanDisk 營收增長的關鍵動能，持續填補市場對於 AI 訓練數據集的大容量儲存缺口。
TrendForce 指出，SSD 不再只是「存放數據」的倉庫，而是開始承擔「運算輔助」的角色。從美光的 SLC SSD 到鎧俠的 XL FLASH，供應商們正集體向 AI Agentic 所需的存儲方案提出各自方法。隨著 AI Agent 所需的處理量大幅增加，DRAM 的容量瓶頸與高昂價格，正強迫市場接受高效能 SSD 作為替代方案。這場技術路徑的改變，將讓 2026 年的 Enterprise SSD 市場維持上升走勢。
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