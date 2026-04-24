鉅亨網新聞中心 2026-04-24 15:40

用AI闖禍不賠了？美保險巨頭集體畫免責紅線 企業將自扛損失。(圖:shutterstock)

研究機構 Wolfe Research 調查指出，美國各州監理機構已批准保險公司提出的多數申請，允許其在保單中納入「AI 免責條款」。這意味著未來企業若因 AI 智能體產生智慧財產權侵權、數據歧視或實體財產損壞等索賠要求時，保險公司可能不再全額買單。

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目前，包含佛羅里達州、康乃狄克州等地區已率先批准此類申請。保險業之所以急於調整規則，主因是擔憂重蹈過去網路安全攻擊引發大規模理賠的覆轍，因此傾向將 AI 風險從傳統保單中剝離，轉向建立更明確的承保邊界。

意外催生「AI 專屬保險」商機

面對主流保險公司縮減保障範圍的趨勢，使用 AI 的企業正面臨風險自擔或轉嫁供應商的壓力，然而這也為金融科技新創公司創造了新機遇。

目前市場上已出現如 Artificial Intelligence Underwriting Company、Armilla 及 Corgi 等專門針對 AI 責任提供保險的新興企業，提供涵蓋錯誤賠償、智慧財產權侵權及軟體中斷等損失的保障。