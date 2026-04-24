search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

用AI闖禍不賠了？美保險巨頭集體畫免責紅線 企業將自扛損失

鉅亨網新聞中心

隨著企業加速導入人工智慧（AI）優化營運，「AI 闖禍」後的賠償責任成為保險業新焦點。根據最新監管文件，波克夏 (BRK.A-US) 、旅行家集團 (TRV-US) 等美國大型保險公司正積極調整條款，試圖在傳統企業責任險中劃清界線，限制對 AI 引發損害的理賠範圍，以降低潛在法律與財務風險。

cover image of news article
用AI闖禍不賠了？美保險巨頭集體畫免責紅線 企業將自扛損失。(圖:shutterstock)

研究機構 Wolfe Research 調查指出，美國各州監理機構已批准保險公司提出的多數申請，允許其在保單中納入「AI 免責條款」。這意味著未來企業若因 AI 智能體產生智慧財產權侵權、數據歧視或實體財產損壞等索賠要求時，保險公司可能不再全額買單。


目前，包含佛羅里達州、康乃狄克州等地區已率先批准此類申請。保險業之所以急於調整規則，主因是擔憂重蹈過去網路安全攻擊引發大規模理賠的覆轍，因此傾向將 AI 風險從傳統保單中剝離，轉向建立更明確的承保邊界。

意外催生「AI 專屬保險」商機

面對主流保險公司縮減保障範圍的趨勢，使用 AI 的企業正面臨風險自擔或轉嫁供應商的壓力，然而這也為金融科技新創公司創造了新機遇。

目前市場上已出現如 Artificial Intelligence Underwriting Company、Armilla 及 Corgi 等專門針對 AI 責任提供保險的新興企業，提供涵蓋錯誤賠償、智慧財產權侵權及軟體中斷等損失的保障。

專家預測，未來 AI 保險將效法網路安全險的模式，從傳統保單的附隨項目演變成獨立且專業化的保險類別。


文章標籤

AIAI保險AI免責保險

相關行情

台股首頁我要存股
波克夏(A)706165+0.45%
旅行家集團307.33+1.87%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty