鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-14 12:30

外媒最新報導指出，微軟 (MSFT-US) 企業副總裁 Omar Shahine 領導的團隊正探索將開源 AI 智能體 OpenClaw 的技術引入 365 Copilot，打造全天候自主運作、無需逐次指令即可處理複雜任務的 AI 智能體。

綜合《The Information》與《The Verge》等科技媒體報導，微軟正「在企業應用場景下，探索 OpenClaw 等技術的潛力」。這些新功能包括在 Microsoft 365 應用程式內部引進一支「始終在線」的智慧代理團隊。

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這項變革背後往往是刺眼的商業現實，付費 Copilot 用戶僅 1500 萬，僅佔 Office 365 約 4.5 億總用戶的 3% 左右。

面對如此窘境，微軟執行長納德拉不得不親自下場，已將重組 Copilot 列為最高優先事項，將目光投向了 OpenClaw。

OpenClaw 以操控電腦的方式運作，擁有特定應用的存取權與控制權，能全天候獨立執行任務。

報導指出，微軟資深副總裁 Charles Lamanna 帶領旗下約十餘名工程師正專注於 OpenClaw 特性開發。

未來 Copilot 將持續監控使用者的 Outlook 郵件和行事曆，在每天開始時自動產生待辦事項建議。在 Excel 中，它也可以在使用者操作某一標籤頁時，同步在背景整理其他標籤頁的內容。

知情人士透露，部分工程師目前較為樂觀，預計某些新功能可望趕在 6 月微軟 Build 開發者大會前推出預覽版本。

但上述進展仍有較大不確定性，相關計畫可能調整甚至被擱置。

更棘手的是，外部競爭正加速逼近，令微軟面臨嚴峻競爭。

Anthropic 本月稍早宣布 Claude 可直接接入用戶的 Microsoft 365 應用，並於上周五 (10 日) 發布 Word 原生外掛程式，將 AI 深度嵌入 Word 文件內。