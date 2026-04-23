鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-23 17:10

杜拜房地產市場在過去多年以來，憑藉其免稅天堂的地位與外籍資本的湧入，成為全球最炙手可熱的房產市場之一。然而，最新數據顯示，受區域衝突與地緣政治緊張局勢影響，這座城市的房價出現了自 2020 年全球疫情以來的首次下跌。

杜拜房產市場受重創 疫情後4年來首見價格下跌(圖:shutterstock)

根據房產諮詢公司 ValuStrat 數據，杜拜房價指數在 3 月份較前月下降了 5.9%。儘管此次跌幅顯著，但指數僅回落至 6 個月前的水準。

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更為明顯的是交易量的下跌，研究機構 REIDIN 報告指出，3 月份杜拜住宅銷售額下降近五分之一，至 372 億迪拉姆 (約 101 億美元)，成交量也從前一個月的 1.6 萬套降至約 1.3 萬套。

地緣政治與環境因素的雙重打擊

市場分析指出，中東地區的不穩定是需求轉弱的主因。自 2 月底衝突加劇以來，海灣國家面臨數千枚導彈與無人機的威脅，儘管大部分被攔截，但和平談判的破裂削弱了投資者信心。

此外，3 月份的市場表現也受到開齋節假期以及阿拉伯聯合大公國數十年來最強降雨的客觀因素干擾。

預售屋市場做為市場情緒的晴雨表，其銷售價值在 3 月下降了約 13%。業內人士認為，由於預售屋具有投機性質，在市場波動時往往首當其衝。同時，開發商還面臨潛在的供應鏈風險，若荷姆茲海峽持續關閉，建築材料成本將會攀升。

從「轉運站」轉型「定居地」

儘管面臨挑戰，杜拜房市並未出現恐慌性潰敗。與 2009 年的崩潰不同，當前市場擁有更多「最終用戶」，且估值是在過去 5 年大幅上漲後才出現回調。

開發商積極應對，信心依然穩固 房產巨頭如 Emaar Properties 的股價已從 3 月中旬的低點反彈約 16%，顯示投資者信心正在回流。為維持需求，開發商如 Samana 和 Danube 持續推出新計畫，並提供降低首付比例等激勵措施。