鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-23 17:11

經濟部今（23）日公布 115 年 3 月工業生產統計，受惠人工智慧（AI）、高效能運算及雲端資料服務等需求持續暢旺，帶動資訊電子產業生產動能穩健成長 。3 月工業生產指數達 136.90，較上月增加 26.35%，與上年同月相比成長 28.68%，並寫下連 13 紅 。其中，製造業生產指數為 139.92，年增 30.73%，雙雙呈現強勁成長態勢 。

觀察製造業主要行業，電子零組件業 3 月生產指數年增 27.87%，主因 AI 應用需求火熱，帶動 12 吋晶圓代工、IC 封測、DRAM 及 IC 設計等產品生產成長 。電腦電子產品及光學製品業表現最為強勁，年增率高達 146.32%，主要是雲端基礎建置需求熱絡，加上半導體設備投資動能續強，推升伺服器、交換器及半導體檢測設備生產上揚 。

‌



傳統產業方面，機械設備業因半導體先進製程擴產需求，帶動生產用設備與線性滑軌持續增產，年增 7.48% 。基本金屬業則受惠於客戶回補庫存及低基期效應，年增 5.54% 。

然而，化學材料及肥料業因市場需求疲弱及國際競爭壓力，年減 3.88% 。汽車及其零件業雖受貨物稅減徵與電動客車政策激勵，但受部分車用零件客戶下單保守抵銷，僅微增 0.10% 。

綜計 115 年第 1 季製造業生產指數為 125.43，較上年同期增加 26.52% 。展望未來，經濟部表示，儘管地緣政治及貿易政策具不確定性，但全球雲端服務大廠擴大 AI 硬體採購，各國亦相繼建置 AI 基礎設施，有助台灣半導體先進製程與伺服器供應鏈維持生產上揚趨勢 。